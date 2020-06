Lanzan «cover» con producción de un músico misionero

Se trata de una iniciativa lanzada este sábado por el músico Marcelo Krioka, quien contó que esta es la primera de varias versiones de canciones con producción propia de diferentes estilos, que compartirá en las redes sociales. Muchas canciones serán de temas misioneros, según adelantó. El primer tema, Pescador de Hombres, fue elegido por Krioka porque «me transporta a mi infancia, grupos juveniles, etapas escolares, grupos de amigos», y «por su poderoso mensaje de unión y reflexión para los tiempos que nos toca afrontar».

Según contó el músico, el proyecto trata de «Canciones Covers con arreglos musicales míos en versiones propias. Los estilos serán variados. Rock,Pop,Reggae, Gualambao, etc. Tuve la suerte y Honor de haber participado en mas de 50 discos como Ingeniero de Grabacion y músico, eso me llevo a desarrollar la idea de componer arreglos para estas versiones. Las canciones será una sorpresa y espero de mucho agrado para todos los que escuchen», manifestó.



Los músicos que compartieron esta primera producción fueron : José Manuel Figa (Simones) – Miguel Prieto (Equipo C) Diego Gómez (Asaf RC) grandes artistas y excelentes referentes del movimiento musical católico en la provincia.

Detalles de Producción:

Voces: Jose Manuel Figari, Miguel Angel Prieto, Diego Gomez

Guitarras: Jose Manuel Figari, Cristian Benitez, Martin Gonzalez, Marcos Domanchuk

Coros: Adrian Damiani

Realizacion de Video: Gustavo Carracedo

Mezcla y Mastering: Marcelo Krioka



Los músicos invitados irán rotando, mientras que los músicos «fijos» que trabajan con Krioka hace años son Tincho González y Marcos Domanchuk.



Con respecto a la situación epidemiológica que vive la región y el mundo, el músico reflexionó: «Esta pandemia afectó gravemente a todos aquellos musicos que dia a dia salían a compartir su arte Par a ganarse la vida. Todos aquellos que dependían de eso para vivir. Algunos pudieron adaptarse a las redes sociales como punto de un nuevo encuentro con su público y seguidores y otros siguen en la búsqueda o solución más pronta para salir de este problema que generó la pandemia. Estoy al tanto de que la Subsecretaria de Cultura esta acompañando lo que da una tranquilidad y esperanza al sector».



Sobre su carrera artística, el músico relató: «A los 12 años encontré en la música la felicidad en mi corazón y desde ahí nunca me despegué de ella. A los 14 años formé parte de una de las legendarias bandas de música popular de los 90: «Los new dollars», que junto a Panchito y su Montecarlo Soul, Dallman, etc, se encargaban de galardonar los eventos locales más importantes. A los 16 años pasé a formar parte del grupo Batería Nota Dez que luego paso a llamarse Batería Legal. Acompañe a músicos importantísimos como Pachon Lira, el Tano Fiorio, Adrián Damiani. Hasta que a los 22 años me decidí por la grabación y post producción del audio. Actualmente tengo mi propio estudio de grabación y doy clases en La Escuela Superior de Música de la Provincia de Misiones en la carrera de Sonorizacion. Junto al Apoyo incondicional de Mi familia sigo para adelante con este sueño. Hace 7 años también soy el responsable del programa 12 notas. Nominado 2 veces al Martín Fierro Federal. En Bs As estudié en Tecson y recorrí los estudios mas grandes capacitandome. El Pie (Alejandro Lerner) (Circo Beat). Hoy en día formó parte como representante de Misiones de AATIA».

«Las canciones también tienen como objetivo homenajear a los que ya no están y los que en vida siguen desarrollando el arte», finalizó Krioka.

(A.S)