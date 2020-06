Falleció este sábado la escritora y ex concejal de Posadas, Josefina Rojas de Bosco Demarchi

Nació en Posadas, Misiones, ciudad donde también residía hasta la actualidad. Su hijo, el médico psiquiatra Osvaldo Bosco Demarchi, la despidió a través de las redes sociales con sentidas palabras y comunicó la triste noticia. «Vivió una vida plena. Con su fuerza, sus valores, sus convicciones que nos enseñó tanto. Fue una mujer increíble, fuerte e independiente. Fue una madre amorosa e incondicional, una abuela que malcriaba y mimaba a sus nietos, una amiga siempre presente. También vivió un matrimonio repleto de amor. Tan grande fue ese amor que hoy al cumplirse 69 años de casados están juntos celebrando», expresó.

Josefina Rojas de Bosco Demarchi fue ex docente y ex taquígrafa parlamentaria. Ex secretaria de la Sociedad Argentina de Escritores. Ex concejal de la Ciudad de Posadas, en representación de la UCR (Unión Cívica Radical) entre 2000 – 2001.

Además, durante siete años presidió la Asociación Amigos de los Niños, luego el Banco de Alimentos, ayudando a comedores escolares, hogares de niños y niñas en situación de riesgo.

En tanto, sus obras literarias arrancaron en 1991, cuando publicó su primer libro: Claudia, en el que aborda el tema de la discapacidad, a través de una narración. Este libro fue incluso reeditado para distribuir en las escuelas especiales de la provincia, como una forma de orientar a las familias que tienen hijos con discapacidad.

En 1992, publicó Luna de Nostalgia – poemas y relatos-.

En 1997, junto con su nieta Marina publica “Mi nieta y yo” (Poemas). Nueva luna, Mi abuela y yo y Los olvidados de siempre (trilogía) Posadas 2007.

“La oscuridad del día”, Posadas 2010. (Cultura para Todos)-

Después, ya en 2015, presentó el libro «La vida», un trabajo que reúne numerosos poemas de la autora posadeña.

En esa oportunidad, la obra literaria se destacó por el trabajo de edición de la tapa, representando al árbol genealógico familiar, hecho por la nieta de la escritora.

En el año 2017, se realizó un homenaje a la señora Josefina de Bosco Demarchi, en reconocimiento a los aportes y valores indiscutidos en beneficio de la sociedad integrante, en el Concejo Deliberante de Posadas.

Desde el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de la provincia de Misiones, expresaron un profundo pesar por el fallecimiento de quien en su momento representó desde la banca de Concejal de la ciudad de Posadas al partido político. “Hacemos llegar nuestro acompañamiento y condolencias a su familia y seres queridos que lamentan su pérdida”.

