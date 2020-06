En medio de polémicas con denuncias de fraude, esta noche se conocerá a los finalistas de Bake Off Argentina

Uno de los cuatro semifinalistas abandonará la carpa del reality de pastelería amateur que se emite por Telefe. Acusaciones contra una de las participantes audios filtrados, un supuesto grosero error del canal y la polémica con Lanata son algunos de los condimentos que rodearon la previa del programa de hoy.

En el momento de mayor polémica y con las redes sociales envueltas en teorías conspirativas, esta noche se conocerá a los finalistas de Bake Off Argentina, el reality de pastelería amateur que se emite por Telefe con la conducción de Paula Chávez y que se adueñó de las noches de los domingos durante esta cuarentena.

Samanta Casis, Agustina Guz (bautizada como “Agustina, la remisera”), Agustina Fontenla (conocida como “Agus, la abogada”) y Damián Pier Basile son los cuatro semifinalistas y uno de ellos quedará eliminado esta noche. Los tres competidores que permanezcan en la carpa disputarán el próximo domingo la gran final.

El programa comienza a las 22 :30 y promete muchas emociones. Los últimos días han sido bastante escandalosos luego de que se filtraran diversas informaciones y audios con respecto al programa y sus participantes.

El primer cruce se vivió el martes por la noche cuando el periodista Jorge Lanata, cuyo programa Periodismo para Todos (PPT) en Canal 13 se emite en el mismo día y horario que el reality, acusó a los “troll k” de apoyar “un programa que hace tortas” para que las personas no lo vean a él, haciendo referencia a su lucha en el rating contra Bake Off que por ahora tiene como claro ganador a la competencia pastelera.

Algunos participantes actuales y ex competidores salieron a responderle al Lanata. Pero la gran polémica surgió cuando se filtraron una serie de imágenes y videos que probaban que Samanta, una de las favoritas de los jueces, en realidad es pastelera profesional, llegando a aparecer incluso en algunos shows, trabajando en restaurantes y hasta teniendo su propia pastelería, cosa que es ilegal según las normas de Bake Off que tiene como regla principal , es que sus participantes sean amateurs.

samanta de bake off ya aparecia en c5n hace dos años como pastelera invitada aca hay algo que no me cierra pic.twitter.com/kwO0h0WBRF — alejo agustin (@agusalejook) June 16, 2020

Twitter estalló con el supuesto fraude de Samanta. Sin embargo, si faltaba algo para terminar por generar suspicacias, era que ayer sábado se filtraba un audio de Agustina Guz contra su compañera y contra la producción del programa.

«Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí«, se escucha a la integrante del programa que conduce Paula Chaves en una nota de voz de WhatsApp.

Samanta, Bake Off

«El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo ‘vayan a comprar mis postres’. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?«, señaló enojada.

Agustina Guz

«En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan, y se quieren salvar todos. Entonces ‘todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola’. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010 que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome«, sostuvo.

Y concluyó: «Es como ‘revoleemos mie… para todo el mundo’ por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver. Y lo de Samanta, no sé si es bol…, cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu… y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado«.

Los audios de Agustina

El audio de Agustina se filtró el mismo día en el que Telefe publicitó por error la final del certamen de cocina. En el mismo se puede ver a solo tres participantes y de esta manera se reveló quién va a ser eliminado este domingo 21 de junio. En las imágenes que luego fueron eliminadas de las redes, no se la ve a Agustina Fontenla.

Damián, bake off

Cabe recordar que el reality se grabó en 2019, ya se sabe quién es el ganador. Hace un tiempo se filtró un video de Samanta arreglando la cocina, el mito es que ganó ella.

Agustina Fontenla

