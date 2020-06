El «Patrón» Bermúdez salió al cruce de Marcelo Gallardo:” Fue el DT que dijo que no jugaba»

El Patrón, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, pidió que las autoridades de AFA y gobierno trabajen en conjunto pensando en regresar a las prácticas. A su vez, recordó que el DT del Millo «fue el técnico que dijo que no jugaba».

Jorge Bermúdez, ídolo y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca, expresó su preocupación por el futuro de los jugadores, pidió que AFA y el gobierno trabajen en conjunto para pensar protocolos para el regreso a las prácticas y lanzó un palito para Marcelo Gallardo, DT de River que también reclamó el regreso a las prácticas.

«Es personal mi posición, no tengo autorización para hacer pública ninguna posición que sea del club. Como hombre del fútbol, primero está la familia. Extrañamos muchísimo el fútbol. Sentimos la ausencia. Hay una sociedad que está sufriendo, pasándola mal. Con inteligencia es mucho más fácil que si hacemos las cosas con ímpetu o se toman decisiones arbitrarias, es mucho más difícil. Vamos a superar este momento tan difícil», expresó el Patrón.

«Si se están dando posibilidaes para una empresa con trabajadores que tienen contacto permanente diario hagan su labor, ¿por qué el fútbol no se puede llevar a cabo como se está haciendo en otros países? ¿Por qué no podemos tomar precausiones para que se entrenen, que tienen contacto sólo entre ellos? Son 40-50 personas, no son 200 ó 300 como en una fábrica normal. Son clubes y entidades que pueden invertir en protocolos de salud», agregó en una entrevista con La Red (AM 910). Y remató: «Nos preocupa. Después de que arranque la pelota, los resultados son los que van a decir ‘sigue o no sigue'».

En ese sentido, puso como ejemplo al fútbol inglés. A su vez, demostró preocupación por las ligas de los países sudamericanos, poniendo como referencia a Brasil, que retomó el Campeonato Carioca (luego fue suspendido) mientras hay un hospital de campaña para ayudar a los enfermos en el estadio Maracaná.

«No podemos cargarle a la Conmebol que tome una fecha como la lógica cuando cada gobierno y cada país tiene la autoridad para vivirlo de una manera. La Conmebol piensa en el fútbol, los compromisos, los criterios. A uno le llama poderosamente la atención que se tomen decisiones tan distintas, que se jueguen partidos en Sudamérica donde a metros del estadio hay campamentos donde la gente se está muriendo y se está jugando como nada. Me asombra lo de todo, que la política esté por encima de la gente, la sociedad, que haya profesionales en Brasil que no quieran jugar al fútbol y que los obliguen», dijo.

«El jugador de fútbol es un profesional, tiene derecho como cualquiera, y no creo que sea de las actividades más riesgosas como dicen», añadió.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Marcelo Gallardo, lanzó un pequeño palito, recordando que River no se presentó a la primera fecha de la Copa de la Superliga: «No sé qué dijo. Si él pidió volver a entrenar, hay que respetarlo, tendrá sus motivos. Yo digo que primero hay que sentarse, conversar, diagramar los protocolos necesarios. No es volver a entrenar y después hablar. Antes de terminar este torneo, fue el técnico que dijo que no jugaba. Estábamos todos en la misma actividad. No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la C, de la D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver a entrenar y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo».

«El gobierno tiene que ayudar y AFA tiene que garantizar. Eso es actuar seriamente, actuar con criterio. Después, jugar a puertas cerradas, que haya el mínimo de condiciones necesarias para estar tranquilos, diagnósticos y test necesarios. Es lo mínimo que deberían estar pensando», añadió.

Por último, dejó en claro que tendrán todas las precauciones con Miguel Ángel Russo, DT del Xeneize que es del grupo de riesgo por haber padecido cáncer, en caso de regresar a los entrenamientos. «Lo vamos a cuidar muchísimo. Estamos detrás de todo lo que necesite Miguel y su cuerpo técnico. Vamos a hacer que su regreso a la actividad sea lo más seguro posible. Claro que sí», sentenció.

