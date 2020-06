Coronavirus: después de recibir plasma, Insaurralde aseguró que “pasé mejor la noche”

Insaurralde explicó que “el miércoles fue un quiebre de la enfermedad” porque “se me había reducido la capacidad pulmonar”. “Me llegó el plasma, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasármelo porque yo no tengo buenas venas”, señaló.

En el parte médico previo al tratamiento con el plasma, desde el Hospital Lavallol, donde se encuentra internado, informaron que al momento de disponer el procedimiento se verificó que “el paciente no tiene acceso venoso periférico, como consecuencia de la quimioterapia a la que fue sometido en 2011″. Y agregaron “por este motivo los cirujanos Martín Parodi y Diego Pintos le colocaron quirúrgicamente una vía central bajo guía de ecografía”.

“La combinación del plasma con los corticoides me dio mayor oxigenación, me desinflamó la parte bronquial y me bajó la carga viral”, contó el intendente lomense, que aclaró que 24 horas después de realizar al tratamiento ya se sentía mejor.