Luego de que calificaran como “exilio” la huida a Brasil de Juan Darthés, reiteran que sigue con pedido de captura

El actor tiene un pedido de captura de Interpol por violación agravada. Las declaraciones fueron del abogado mediático Fernando Burlando.

El abogado Fernando Burlando definió a Juan Darthés como un exiliado. “Está como la persona que tiene que vivir un exilio. En esto la literatura universal se ha expresado en infinidad de oportunidades dándonos a conocer cuando se lo destierra del lugar donde quiere vivir. Es muy lamentable y muy angustiante”.

Pero Darthés no está exiliado, está prófugo. Y el 14 de noviembre del 2019 Interpol ordenó la captura internacional. Está acusado del delito de “violación agravada” a la actriz Thelma Fardin.

Desde el 17 de octubre del año pasado tiene un pedido de detención firmado por el juez Celso Urbina. El proceso no puede comenzar porque en Nicaragua no se puede juzgar en ausencia. Darthés tiene abogado en Nicaragua, César Guevara, que fue rechazado en su solicitud de que se revocara la orden de captura.

El actor vive en San Pablo porque cuenta con la nacionalidad brasileña. Nadie lo obliga. Pero elige ese lugar porque no hay convenio de extradición con Managua. Si viniera a la Argentina tendría que ser puesto a disposición de la justicia. Por lo tanto quien decidiría si es trasladado –o no- a Nicaragua no sería la justicia del país centroamericano, sino la argentina. Si no lo hace es por estrategia para esquivar un proceso penal. Pero no por un exilio.



La denuncia de Thelma Fardin es emblemática porque pudo llevar a la justicia un caso en el que otras tres actrices habían relatado situaciones de incomodidad con el actor. Pero, en ese momento, Darthés decía que quería justicia y era el querellante. Por lo tanto, hablar tenía costo para quienes relataron situaciones de incomodidad en distintas grabaciones.

La actriz Calu Rivero tuvo que costear su defensa y ser vapuleada como frívola por dejar la novela Dulce Amor en donde ella decía “no” y no era escuchada, respetada ni defendida frente a las vulneraciones sufridas. Ella habló. Pero no se la escuchó. Ni en Telefe, ni en Canal 13 a donde Darthés fue convocado para oficiar un rol de “responsable y paternal” (sic) en la novela dirigida a niñas y adolescentes “Simona”.

También Anita Co fue enjuiciada y tuvo que enfrentar un proceso aún después que Darthés se vaya de la Argentina. La justicia, en los casos de Calu Rivero y Anita Co no iba a decir si existió incomodidad, acoso o violencia de género sino si ellas lo habían difamado. Y las que pagaban los costos de ser judicializadas –económicos, profesionales y anímicos- son ellas. La intención era clara: un bozal legal para que otras no hablaran.

En diciembre del 2018 la denuncia de Thelma Fardin, en una conferencia de prensa junto a Actrices Argentinas, con el lema “Mirá como nos ponemos” (porque la frase “Mirá como me ponés” era una marca del modus operandi) generó una conmoción social que despertó miles de relatos en contra del abuso, el acoso, la incomodidad y el machismo.

Incluso, la Ley Micaela (de capacitación a funcionarios públicos), que no estaba en la agenda parlamentaria, se aprobó por la enorme presión social para poner freno a los abusos sexuales contra niñas, adolescentes, mujeres y trans.

La calificación de violación agravada no es un expediente perdido. La causa va a seguir en Brasil, a pesar de los enormes costos jurídicos que tiene la traducción y movilidad del expediente y del sufrimiento y pérdidas que eso implica para Fardin.

Escabullirse no es sinónimo de inocencia. Pero la calificación de violación agravada de la justicia nicaragüense, en un trabajo conjunto con la justicia argentina, sí son una muestra irrefutable de la credibilidad de la palabra de Thelma Fardin.

Si no hay justicia porque el imputado se escapa es importante que la televisión –al menos- no alimente la impunidad en el imaginario y, mucho menos, la falsedad sobre alguien que ya está calificada como víctima de violencia sexual en un expediente internacional.

Fuente: Infobae

A.B.V.