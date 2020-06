Julio Piró volvió a Posadas luego de estar varado en Italia durante más de tres meses: «El mundo se cerró en tres días»

En el mes de marzo, el comunicador misionero realizó un viaje de vacaciones en crucero junto a su amiga Silvia de Corrientes. Lo que no esperaban era el cierre total de actividades y aeropuertos ante la emergencia sanitaria por coronavirus que comenzó a regir paulatinamente en todo el mundo.

Julio Piró. Radio Libertad

La aventura del viaje comenzó con destino a las Islas Maldivas, luego Dubai y finalmente Venecia. «Los comentarios sobre el virus en ese momento provenían de China, no nos imaginábamos que se propagaría tan rápido, pero de repente el mundo se cerró en tres días«, recordó Julio Piró en diálogo con Radio Libertad.

«Estábamos navegando y de repente se empezaron a cerrar todos los puertos«, comentó respecto a la estremecedora situación que vivieron en ese momento, en pleno viaje. Luego, Julio notó que su compañera dormía durante muchas horas y la veía más cansada de lo normal, así comenzaron a manifestarse los primeros síntomas en ella. Tanto Silvia como Julio tuvieron la desgracia que contraer coronavirus, pero con la suerte de haberse recuperado rápidamente.

La particularidad de la enfermedad en Julio, fue que no presentó síntomas, aunque debieron testearlo ocho veces hasta dar negativo y poder volver a Misiones. «En ningún momento tuve síntomas de ningún tipo, siempre me sentí bien. Lo que me produjo miedo fue verlos por primera vez a los médicos con equipos que les cubría todo el cuerpo, apenas alcanzaba a verles los ojos, parecían astronautas«.

Al transcurrir los días, los médicos le diagnosticaron a Julio una trombosis pulmonar: «En ese momento comencé a sentir más miedo». Sucede que antes de viajar se había colocado dos stents en el corazón y estando allá le detectaron una trombosis pulmonar por lo que fue tratado y seguido de cerca por los profesionales de la salud.

Sin embargo, a nivel emocional y físico en general, reconoció haber estado bien en todo momento. La peor parte se llevó su compañera que debió ser internada en terapia intensiva en Grecia, donde permaneció hasta su recuperación y alta médica.

Luego de pasar 100 días en aislamiento en el lejano continente europeo, ayer por la mañana Julio regresó a Posadas, después de muchas horas de viaje en avión desde Roma hasta Buenos Aires y luego otras horas más en colectivo desde Buenos Aires hasta la capital de la tierra colorada.

AVD