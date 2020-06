Eldorado: el acto por el «Día de la Bandera» se realizó en la plaza del barrio Belgrano

En la mañana de este sábado, en la plaza del barrio Belgrano del km. 8, el intendente Fabio Martínez junto al ministro de Salud de Misiones Oscar Alarcón- en representación del gobierno provincial, encabezaron el acto por el «Día de la Bandera» en conmemoración del fallecimiento de su creador: el general Manuel Belgrano, quien pasó a la inmortalidad el 20 de junio de 1820.

En el acto también estuvieron presentes la viceintendente Olinda Tucholke, la vicepresidente del Concejo Deliberante Agueda Saenger, el presidente mandato cumplido del barrio Belgrano Gabriel Barreto, y la rectora del Instituto San Francisco Asís Mirta Velázquez, entre otros.

En la oportunidad y emocionado, el Dr. Oscar Alarcón hizo mención de que ese lugar (barrio Belgrano) es su barrio, donde nació, creció y se crió, «donde estuve siempre» indicó. Al mismo tiempo que recordó que él estudió en la escuela San Francisco, al secundaria la realizó en la Escuela de Comercio, y luego estudió Medicina. Desde ahí pasó por varios lugares antes de ser ministro de Salud e integrante del gabinete del actual gobernador Oscar Herrera Ahuad.

«Este es un día especial, es un momento tan dificil para el mundo y para los misioneros también, y hoy venimos a reconocer a un prócer, a un héroe que creó nuestra bandera. Pero yo quiero reconocer hoy también a nuestros próceres, a nuestros héroes, a gente que desde el anonimato hoy está haciendo enormes sacrificios para que podamos estar así de bien en la provincia de Misiones y por supuesto en la ciudad de Eldorado» resaltó Alarcón.

Y agregó «hay un gran equipo de trabajo desde el Municipio, la intendencia, los CAPS, el hospital Samic, el hospital Gardes, con enfermeras, técnicos, médicos, y personas que nunca estuvieron ligadas a la salud y ahora lo están, porque ahora todos estamos ligados a la salud, todos somos asistentes sociales, todos somos familia. Esos son los héroes que quiero reconocer hoy, a los que se quedaron en sus casas no visitando a sus padres porque los están cuidando, porque son adultos mayores, porque tienen enfermedades crónicas no transmisibles, y que hacen el sacrificio de no ir, pero se comunican por teléfono o por herramientas tecnológicas como el zoom y otras, que no pensamos que lo ibamos a usar tan pronto. A esos héroes quiero brindarles mi saludo y mi reconocimiento hoy».

Además de parte del mandatario provincia dijo «quiero transmitirles el saludo del gobernador Oscar Herrera Ahuad, que aunque no pudo estar acá, está con su corazón, porque él es un amigo de Eldorado, familia nuestra. Y todos juntos, trabajando juntos, cuidándonos juntos, estoy seguro que vamos a salir adelante».

Por otra parte comentó que trabaja junto al jefe comunal por la «Eldorado que todos soñamos». Y en ese sentido expresó «quiero ponerme a disposición de todos para poder lograr la Eldorado que tanto soñamosy por la que tantas veces nos juntamos con Fabio y su equipo, para soñar juntos lo que queremos para esta ciudad».

Para finalizar deseó lo mejor a todos los padres en su día «Feliz Día del Padre a todos los misioneros, a todos los padres eldoradenses, para las familias del barrio Belgrano y para mi familia que permite que todos los días pueda trabajar con alegría, recorriendo la provincia, acompañando al gobernador en donde haga falta. Gracias a ellos también porque sin la familia no se puede, así es que hoy quiero reconocer a todos esos héroes anónimos, a nuestras familias, nuestra gente, y a nuestra ciudad que está llena de héroes anónimos, mi corazón hoy es para ellos».

Día de la Bandera

El 20 de junio de 1820 falleció Manuel Belgrano, abogado, economista, periodista y propulsor de la educación pública y popular en Argentina, y creador de nuestra Bandera Nacional, tarea ésta que la educación en escuelas primarias se encargó de resaltar como la más representativa.

Sin embargo, Manuel Belgrano no sólo creó la Bandera, también ocupó el cargo de Secretario del Consulado, lugar desde donde impulsó e incentivó la práctica de oficios y la conformación de una industria nacional, en contraposición a las posturas económicas de carácter importador que desalentaban cualquier empresa nacional; estuvo a cargo de la Expedición de Paraguay en 1812, el éxodo del pueblo jujeño y las victorias de Tucumán y Salta. Fue uno de los hombres dedicados a la conformación de la patria y el sentimiento de nación indispensable para cualquier pueblo que pretenda regularse y declararse libre de cualquier dominio extranjero.

Los triunfos logrados en Tucumán y Salta le significaron a Don Manuel el otorgamiento, por parte de la Asamblea del Año XIII, de la suma de 40000 pesos oro. Con ese dinero, Belgrano podría haber comprado tierras, ejecutado inversiones o bien haberlo despilfarrado en placeres o subsistencia, pero no; Manuel Belgrano donó ese dinero al Estado bajo la directiva de que con ese monto se construyeran escuelas en Tarija, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. Proyecto que quedó a mitad de camino, ya que los sucesivos gobiernos destinaron el dinero a otros emprendimientos.

Las condiciones en que murió Manuel Belgrano estuvieron alejadas de lo que podría haberse imaginado para una persona que dio tanto por el pueblo y por aquella Revolución de Mayo que nos condujo hacia la independencia. La pobreza y el olvido fueron el escenario donde se desarrolló la trágica escena de Belgrano muriendo, ni más ni menos. Quizá porque la inercia que caracteriza a la historia de los países no cuenta con la holgura suficiente para reconocerle, hasta el último momento y segundo de vida, el reconocimiento debido a aquél o aquélla que se apasionó y destinó su vida a la conformación de una patria y nación libre y soberana.

El 20 de junio queda así como fecha histórica destinada al reconocimiento del abogado, militar, economista, pensador, educador y solidario Manuel Belgrano, creador de nuestro símbolo identitario durante la Expedición del Paraguay, donde el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, hizo flamear por primera vez la bandera celeste y blanca, con los colores del cielo.

PPB