El presidente anunciará el lunes si el área metropolitana de Buenos Aires regresa o no a la fase 1 de la cuarentena

El Presidente sostuvo que «se relajaron» en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. «Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás», declaró. Crece el número de casos en el área metropolitana.

El presidente Alberto Fernández anticipó este sábado que el próximo lunes volverá a reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir si el AMBA vuelve a la fase 1 de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, posibilidad que no descartó.

«Es el momento en el que tenemos que empezar a contar las camas. Hicimos todo esto para evitar un saturamiento del sistema sanitario. Uno no puede dejar pasar desapercibido que estamos en una situación muy complicada«, sostuvo al referirse a la situación epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



El jefe de Estado advirtió que «hay un número creciente de casos y el contagio se ha acelerado«, ante lo cual insistió en que «a los indicadores hay que sumar cuántas camas quedan» disponibles en el sistema de Salud.

«En Capital Federal y el Gran Buenos Aires se han relajado. No es gratis salir a mirar vidrieras, salir a correr. Si volvemos a tener la disciplina que tuvimos al inicio, vamos a frenar esto y a garantizar las camas«, remarcó.

En ese sentido, el mandatario anticipó que el próximo lunes mantendrá un nuevo encuentro con las autoridades de la provincia y la ciudad para terminar de definir cómo continuará la cuarentena general en el AMBA, medida que rige hasta el próximo domingo 28 de junio.

«Quedamos vernos el lunes para tomar una decisión. No me enamoré de la cuarentena, me enamoré de la vida, así que todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos, voy a hacerlo. Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás. Si tengo que cerrar el transporte público, voy a cerrar el transporte público», destacó el Presidente.

Y agregó: «Gracias a Dios con Horacio y Axel vemos las cosas más o menos parecidas«.

Hasta el momento, en la Argentina se registraron 39.570 contagios de coronavirus: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires acumulan el 89 por ciento de los casos, con 17.788 y 17.570 infectados, respectivamente.

Según el último parte brindado por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 804 casos positivos en territorio porteño y 1.118 en el bonaerense.

Fuente: Cadena 3

A.B.V.