Solicitan la habilitación de las caminatas recreativas en los barrios de Posadas

El concejal Pablo Velázquez presentó un pedido solicitando que se habiliten las caminatas y actividades que no generen una aglomeración de personas en los distintos barrios de la capital misionera. Sostuvo que es importante que el municipio genere actividades en estos lugares.

Pablo Velázquez. Radio Libertad

El concejal Pablo Velázquez elevó un pedido solicitando a las autoridades que se habiliten las caminatas recreativas en los barrios de Posadas, teniendo en cuenta que en muchas de esas zonas las personas ya realizan estas actividades con normalidad.

«Estamos haciendo este pedido, porque entendemos que el acceso a la información del decreto de normativa fue tan complejo para la ciudadanía que hay cosas que parecieran prohibidas, pero en realidad en la práctica, en nuestros barrios están asumidos como normales».

Indicó que tras los recorridos habituales en el centro de Posadas y costanera, «si se habilitaran las caminatas recreativas en los barrios de Posadas sería un beneficio a los ciudadanos. Tengamos en cuenta que llevamos 90 días de aislamiento y los vecinos están en el tope del aguante que pueden estar en sus casas y es entendible. Hay actividad en todas las plazas de nuestros barrios y el municipio a través de acciones podría trabajar en generar actividades en estos lugares de manera que sean perfectamente accesibles y que ayuden a la concientización».

Precisó que no están solicitando alguna cuestión que signifique aglomeración de personas, sino que están solicitando medidas que se condigan con la realidad actual. También solicitó la apertura de bares y restaurantes hasta la noche, que puedan estar hasta la 1 o 2 de la mañana. «Si pueden abrir hasta las 6 por qué no hacerlo hasta las 12 de la noche».

Recordó que ayer aprobaron una comunicación tanto por las caminatas educativas como por la situación del comercio como una excepción por el Día del Padre.

«Parecen los controles como que solo Posadas fuera la costanera, pero yo he visto bares funcionando en el Barrio A4, por la zona de la Avenida San Martín. Hay lugares que funcionan infringiendo las ordenanzas vigentes, por lo cual si la Municipalidad no puede tener la capacidad de control suficiente, lo bueno sería que trate de ir adaptando los protocolos a la realidad actual de la ciudad, porque no se trata de prohibir o no dejarlos trabajar, sino que hay una cuestión de salubridad de por medio».

SPM