Se contagió dos veces coronavirus y contó su experiencia: “Muchas lágrimas y dolor”

Se trata de Meredith McKee, una mujer oriunda de Dallas, Texas, en Estados Unidos.

La pandemia de coronavirus aún no ha terminado. Pese a que diferentes países del mundo han podido flexibilizar ciertas actividades y lentamente han vuelto a la normalidad, hasta que no se encuentre una vacuna contra la enfermedad, la situación sanitaria aún seguirá siendo compleja.

Una mujer se contagió por segunda vez de coronavirus y relató su traumática experiencia

Se trata de Meredith McKee, una mujer oriunda de Dallas, Texas, en Estados Unidos. En su cuenta de Facebook, contó la dramática experiencia que vive al volver a contagiarse de COVID-19 y pidió que las personas tengan “conciencia”.

“Por segunda vez, me contagié de coronavirus en tan solo 12 semanas. Sí, lo podés tener otra vez. Estoy aquí para decirles que esto NO ha terminado. Es muy real. Hay demasiadas cosas que aún no se conocen”, comenzó diciendo la mujer.

Los expertos han catalogado a este caso como “extraño”, pero exigieron “responsabilidad” a la población y continuar con las recomendaciones médicas.

“Por favor, tomen en serio esto. Gente, la pandemia no acabó “, escribió Meredith en Facebook. Junto a su extenso mensaje publicó una fotografía suya en el hospital y entre lágrimas.

Meredith contó, además, si bien esta vez no se tiene síntomas de coronavirus y su cuadro no es tan grave con la primera vez, la situación sigue siendo “dramática”.

El coronavirus ya se ha llevado en el mundo a más de 500 mil personas y dejó a más de 8 millones de infectados. Entre los países más afectados, se encuentran Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido, Italia, España y Chile.

Fuente: Radio Mitre