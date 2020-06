Ricky Martin y Pablo Alborán: ¿un viejo romance?

Luego de que el cantante español hablara abiertamente de su orientación sexual, recibió un mensaje de apoyo por parte del boricua

Luego de que el cantante español Pablo Alborán revelara la mañana de este miércoles su orientación sexual al salir del closet en su cuenta de Instagram, donde a través de un vídeo se declaró homosexual, distintas figuras del mundo de la fama reaccionaron, entre ellas Ricky Martin.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dijo el cantante de Dónde está el amor en un clip que lleva más de 5 millones de reproducciones.

Ante esta declaración, el boricua que hizo lo propio hace 10 años, le expresó su admiración y reconoció su valentía.

«Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces.»