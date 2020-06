Reapareció el nene que se había hecho viral por decir “me gusta el arte” y reflexionó sobre el bullying en las redes

Se trata de Juan Sánchez, quien está próximo a cumplir 18 años. El adolescente saltó a la fama cuando tenía solo 12 y recientemente volvió a hablar en el mismo medio donde había salido la entrevista viral.

A cinco años de la viralización del video que lo catapultó a la fama, Juan Sánchez, el chico bahiense al que todos recuerdan por su frase “me gusta el arte”, volvió a dar una entrevista al mismo medio que lo dio a conocer y contó cómo impactó en su vida la popularidad repentina cuando era solo un chico.

“Hablaba en un español neutro que era monstruoso, pero pasado el tiempo no creo estar hablando en ese tono, espero no hablarlo”, sostuvo el adolescente haciendo referencia a la nota que dio durante las vacaciones de invierno de 2014, cuando tenía 12 años.

Si bien aseguró que su estilo de vida no cambió después de la exposición extrema de su imagen, contó: “Me reconocían, me hablaban, me ubicaban en la calle. Yo pensaba que vivía en el sitio más recóndito del planeta y de pronto todo el mundo me conocía. En España, México, todo América Latina”.

Juan Sánchez.

Según reconoció, la primera vez que escuchó la entrevista que dio en la Biblioteca Rivadavia en la que se declaró fanático de Liniers, sintió vergüenza. “Escuché y pensé ‘Qué voz horrenda tengo’”,y agregó: “Pensé que la gente no iba a decir nada al respecto y después resultó que sí tuvieron cosas que decir”.

Consultado sobre el acoso del que fue blanco siendo tan chico, el joven que está próximo a cumplir 18 años, reflexionó: “Hay gente a la que le hicieron muchísimo daño con esto del bullying, ninguno de los daños que me hicieron los llegué a percibir, mi mamá se encargaba de leer toda esa información y no me dejaba ver nada”.

Además, subrayó que optó por “no darle interés” a los mensajes que publicaban acerca de su persona en la redes sociales: “Yo no le prestaba atención a ese tipo de boludeces porque no me interesaba. Para el momento no tenía Facebook ni Twitter y no estaba interesado en buscar ese tipo de cosas”.

Fuente: Infocielo

A.B.V.