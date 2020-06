El descargo de la conductora de Canal 26 ante las críticas por su ropa: “Mientras sigan viendo a las tetas como algo anormal, seguiremos para atrás”

Se trata de Romina Malaspina, quien se desempeña como conductora de un noticiero. La atacaron con comentarios sexistas sobre el look que usó en uno de los programas.

Romina Malaspina, conductora de un noticiero que se transmite por Canal 26, realizó un descargo en Twitter luego de que muchas personas e incluso los propios medios pusieran el foco de su atención en la vestimenta que usó durante una de las ediciones.

“Todos escandalizados por ver una transparencia”, comenzó escribiendo la joven. “Es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, no?”, continuó en tono irónico para luego cerrar el twitt con una frase tajante: “Mientras sigan viendo tetas como algo anormal, vamos a seguir para atrás”.

La respuesta de Malaspina obtuvo más de 18 mil Me gusta en la reconocida red social y recibió contestaciones como «Felicidades por tu atuendo Romina, te ves hermosa, no hagas caso de los envidiosos» o «Siguen siendo simples tetas, no deberían alterar a nadie. Muchos hombres están el 60% de su día sin remera».

También dio pie a que los internautas continúen con el debate sobre si fue o no oportuno según el contexto: «Vestirse como guste para transmitir noticias no afecta en nada su trabajo», indicó el usuario Matias Walkoski (@mwalko).

A.B.V.