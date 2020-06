Agustin Da Silva, un atleta misionero que corre por un sueño

“A pesar que estamos en cuarentena, me ingenié y sigo entrenando, este tiempo difícil ya va pasar, tenemos que ser pacientes y tener los objetivos claros para ser un deportista profesional. No hay que bajar los brazos nunca”, comentó Agustín Da Silva, un deportista misionero que tiene un objetivo claro, llegar lo más lejos posible con el atletismo.

Muchas medallas ya tiene en su poder, pero uno de los recuerdos que le quedará marcado en su carrera es haberse reinventado para entrenar desde su casa y no perder el ritmo de competencia. “Todo esto lo tomé como un trabajo y siempre que me propuse algo trate de hacerlo de la mejor manera, sigo entrenando para correr a un ritmo rápido”, comentó decidido, mientras espera con ansias su turno para entrenar en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).

Durante la cuarentena, el joven jamás dejó de entrenar y se las ingenio en el patio de su casa “estuve trotando todo el tiempo, haciendo ejercicios en casa, y también aproveché el tiempo para informarme sobre el deporte, investigar sobre la alimentación y el descanso que hay que tener”, añadió

El oriundo de Oberá se encuentra actualmente entrenando en el Club AEMO de la capital del Monte “cuando arranque me costó un poco la oxigenación, pero desde la parte física estaba muy bien, ya que nunca deje de entrenar. Trabajé mucho en el fortalecimiento en variados ejercicios, en unos días más ya voy a estar muy bien”, confesó Da Silva.

La motivación para un deportista es fundamental, el misionero quiere seguir creciendo y no se conforma con lo que ha conseguido hasta ahora, quiere más. “no importa que no se compita este año, hay que entrenar para estar bien cuando se retomen las competencias. Miro el pasado y veo el crecimiento que tuve”, dijo



En esa línea, siguió diciendo “todo el trabajo que uno haga tiene recompensa. Siempre miro para atrás y me pongo a pensar en los momentos difícil de antes, la situación en que podía estar si no me esforzada un poquito, cada vez que pienso, me motivo más y más”, aseguró Da Silva. No obstante, agregó que durante la cuarentena tuvo tiempo para modificar su hogar y incursionar en la albañilería

“En la vida tengo varios varios referentes, pero principalmente sigo a aquellos que logran sus metas con mucha constancia, los imito para llegar. Aprendí que a pesar de todo, ellos continúan con constancia”, reiteró

Por último, Agustin Da Silva, misionero campeón en varias categorías de atletismo reflexiona que “no hay que bajar los brazos nunca, hay que mirar para adelante. Agradezco a los auspiciantes que se suman y me bancan dia a dia, eso tambien me motiva mucho. Cuando tenes ganas de hacer lo que gusta, hay que darle para adelante”, finalizó Agustín.

