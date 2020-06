La Provincia y los Municipios acentuarán los controles para hacer cumplir los protocolos de distanciamiento social, afirmó el ministro de Gobierno Marcelo Pérez

Profundizarán los controles en bares, pubs y restaurantes además de las actividades recreativas que están autorizadas, debido a que las autoridades observaron “cierto relaje” e incumplimientos de las normas establecidas para la salida paulatina del aislamiento, según afirmó en la mañana de este miércoles el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.

Marcelo Pérez-FM Libertad.

“Vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos en aquellas actividades que solicitaron su focalización y fueron permitidas”, dijo el funcionario bajo cuya órbita está la Policía Provincial, encargada junto a la Municipalidad de Posadas, del control estricto de la normativa de flexibilización focalizada de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional y por la Emergencia sanitaria provincial desde el pasado mes de marzo.

Aunque el ajuste en el nivel de actuación de la fuerza policial se hará en todo el territorio provincial, Pérez destacó que será más intensa en Posadas, donde en los últimos días tuvieron lugar algunos hechos relacionados con la intolerancia y agresión a personal que se desempeñan en tareas de prevención en el paseo costero de la capital provincial.

En diálogo con FM Libertad, dijo Pérez que trabajarán “codo a codo con la Municipalidad de Posadas y los demás municipios, para cumplir y hacer cumplir los protocolos de salubridad que fueron aprobados para que esas actividades puedan funcionar”. Esto porque considera que “Misiones llegó a este punto en el marco del desarrollo de la enfermedad porque la sociedad aceptó, acató, entendió la gravedad del asunto”, aunque afirmó que se advierte en la actualidad “una suerte de relaje en el cumplimiento de esas medidas de salubridad que todos sabemos cuáles son”.

Apeló al sentido común para entender “que estamos en una zona donde no podemos bajar la guardia. Ponemos como ejemplo la provincia de Formosa que no tenía casos y en dos días tuvo más casos que en Misiones. La enfermedad esta es así, se dispara de un día para el otro y que se focalicen actividades, que se permitan algunas actividades, relacionadas con la recreación, con las visitas no implica que ya exista un cura y podemos volver a la normalidad”.

El funcionario provincial añadió que “Misiones pasó del aislamiento absoluto al distanciamiento social. Ahora necesitamos la colaboración y la comprensión de toda la sociedad, de la madurez necesaria para entender dónde estamos parados; y si estamos parados en este lugar es porque en todo este tiempo nos cuidamos. Es muy importante, usar barbijo, mantener la distancia social, higienizarse las manos. Nadie está exento de la posibilidad de contagio, pero para minimizar ese riesgo tenemos que cumplir estas normas básicas de distanciamiento y de convivencia en un marco de pandemia que no terminó”.

“Vamos a focalizar los controles en esos dos temas. La Policía de Misiones, junto con el municipio clausuramos, aunque no sea nuestro objetivo, pero clausuramos locales comerciales que no respetan el protocolo, tenemos que forzarnos en hacer eso para que se cumpla. Son protocolos que tienen la validez de la ciencia de la Salud, pensados para que minimicen el riesgo de contagio en las actividades permitidas. Podemos seguir en este tránsito, pero será en tanto y en cuanto todos aquellos que realicen esas actividades, sean los propietarios o los consumidores en esas actividades respeten el protocolo”, consideró Pérez.

Actitudes reprochables

A raíz de los hechos que se sucedieron cuando personas afectadas al cuidado de la población y apostados en la costanera de Posadas fueron agredidas cuando intentaban informar sobre las actividades prohibidas, Pérez reflexionó: “El Gobierno puede poner muchísima voluntad, muchísimas normas para que la enfermedad no se propague, pero se necesita la colaboración de la gente y cuando un profesor o un policía o alguien de la Municipalidad para decirle que esa actividad no está permitida, esa persona tiene que mínimamente aceptar porque es una autoridad que está obrando correctamente y lo está cuidando a él y a su familia. La reacción prepotente o maleducada es inaceptable y puede terminar con un proceso, porque está violando normas que hacen a la salud pública en general. Es grave si no tomamos conciencia. Debemos condenar esos hechos y reflexionar si Misiones llegó a este punto es porque todos respetamos, no bajemos la guardia, para poder seguir conviviendo hasta tanto la Humanidad encuentre una vacuna o la cura a la enfermedad”.

Pidió que se reflexione y se tomen en cuenta todas las recomendaciones efectuadas para “no volver para atrás, no retroceder en el tiempo, los efectos son efectos no deseados: estar cerrados, en nuestras casas; los comerciantes lo saben, aquellos que viven en lugares muy pequeños también saben lo que es estar encerrados, no es lo deseado”. Para una salida controlada de la cuarentena, dijo el ministro que “el Gobierno tomó medidas y estableció protocolos y así lentamente volvamos a una convivencia con distanciamiento social, para evitar el colapso de la Salud Pública y evitar así cosas que vemos por el mundo que esta enfermedad trae como consecuencia”.

“Misiones Digital”

Pérez aclaró que el uso de la aplicación ‘Misiones Digital’ no es obligatoria, pero le facilita la tarea a las autoridades y a los usuarios. La idea de una aplicación de la magnitud que puso Misiones para su gente tiene que ver con facilitarnos la vida a todos, no solo durante la pandemia, sino con otras cosas como taxis y remises o la billetera virtual o pedidos y contenidos; es un ecosistema de servicios que está dentro de una sola aplicación, algunos en desarrollo y otros ya disponibles”.

Sobre la apertura del paso internacional

Consultado sobre la posibilidad de que se abran los pasos internacionales, el ministro resaltó que es potestad del Gobierno Nacional y por lo tanto ni la Provincia ni el Municipio tienen injerencia en el tema. Sin embargo, como reflexión personal -alejada de su función ministerial- cree que “viendo el desarrollo de la enfermedad, preferiría que la cuestión fronteriza se mantenga en el mismo orden que hasta el día de la fecha: paso de mercaderías de un punto a otro, por una cuestión humanitaria pero cerrado al tránsito vecinal. Los riesgos son muy altos, se dificulta mucho el contralor, hay que disponer de recursos humanos, hacer el seguimiento de personas que vengan de lugares de riesgo; es complejo. Preferiría personalmente, no como funcionario, que la cuestión fronteriza continúe de la misma manera”, cerró.

ZF