Dirigente rural advirtió a productores que el diputado nacional Cacho Bárbaro pretendería fraguar denuncias de trabajo infantil en yerbales

Carlos “Cali” Zuberbuhler, dirigente rural que supiera ser la mano derecha de Bárbaro en la Actim y hoy milita en la Apam, advirtió a productores yerbateros que el diputado nacional estaría dispuesto a “meter a menores en los yerbales” para fraguar denuncias de trabajo infantil que perjudiquen al sector.

Ayer circularon audios de Whatsapp en los que varios dirigentes del sector yerbatero misionero advertían que el diputado nacional y también dirigente rural, Héctor “Chacho” Bárbaro estaría maquinando una maniobra tendiente a impulsar denuncias falsas de trabajo infantil en los yerbales.

La advertencia más enfática fue planteada por Carlos “Cali” Zuberbuhler, quien fuera presidente de la asociación de tabacaleros fundada por el propio Bárbaro y luego tuviera un enfrentamiento público con el ahora diputado nacional. “Cacho Bárbaro está muy enojado porque nosotros levantamos la voz diciendo que no hay trabajo infantil y que lo poco que queda hay que combatirlo. Ellos quieren buscar un mecanismo de infiltran niños en ciertas cuadrillas para levantar videos para decir que hay trabajo infantil”, señaló en uno de los audios.

En diálogo con Misiones Online, Zuberbuhler reconoció la autoría de dicho audio y aseguró que en los yerbales no hay trabajo infantil y que el INYM y el ministerio de Trabajo hacen un trabajo efectivo para controlar esa situación.

Señaló que el líder del PAyS pretende instalar el tema del trabajo infantil para buscar impacto mediático, no por una preocupación genuina. “Trabajo infantil en la yerba no hay, en años anteriores se veían aumentos en la cosecha durante las vacaciones de invierno porque los niños iban a los yerbales, hoy no se ve más. Lo poco que pueda quedar de trabajo infantil hay que combatirlo, para eso tenemos ministerio de Trabajo, donde hay un niño tenemos que ser muy duros con la aplicación de la ley”, consideró.

CRJ