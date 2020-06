Coronavirus: “Cuando todos sientan que los chicos van a estar seguros, vamos a retomar las clases”, aclaró el gobernador Oscar Herrera Ahuad

El médico a cargo del Ejecutivo provincial reconoció que la sociedad misionera “aprendió a vivir en estos tiempos de pandemia y eso nos permitió focalizar una gran cantidad de actividades”. Dijo que el regreso de las actividades grupales, “se dará cuando el ala científica nos de los parámetros del retorno, como el caso de las clases” y aseguró que a la pandemia “no hay que tenerle miedo, sino actuar con responsabilidad”.

Oscar Herrera Ahuad (Radio Identidad)

El gobernador Oscar Herrera Ahuad no se aparta un centímetro del sistema binario para habilitar actividades en Misiones, que transitan su “nueva normalidad” en tiempos de pandemia. A medida que la curva de contagios del Covid-19 no compromete la disponibilidad de camas en unidades críticas de sanidad, protocolo mediante, se ponen en marcha diversos rubros generando la necesaria reactivación, sin renunciar al cuidado de la salud. Mientras se aguarda por la luz verde en el sector turístico y del transporte, la gran incógnita es la fecha estimada del retorno a las aulas de manera presencial, tras más de tres meses de ciclo lectivo, en la modalidad virtual.

En declaraciones a Radio Identidad de Posadas, el primer mandatario provincial fue muy claro al explicar los pasos a seguir para considerar el retorno a las escuelas y se apoyó en las diferentes decisiones que Misiones viene tomando desde que la pandemia, sorprendió a todos. “Han pasado tres meses y medio desde que se tomó la decisión de suspender las clases y fue en un contexto en donde la Argentina no cerraba las clases y en donde los científicos aconsejaban a las autoridades nacionales que los chicos estaban más seguros en las escuelas, que en su casa. Pero nosotros estábamos muy seguros de la decisión que tomamos”, recordó.

“Con esa misma responsabilidad política y con más información acerca de la enfermedad, va a ser el ala científica la que nos va a dar los parámetros para que podamos retomar las actividades grupales”, explicó Herrera, al tiempo que anunció que “el objetivo sigue siendo contar con un pool de camas críticas disponibles en el caso de tener un brote importante de coronavirus. Cada vez que habilitamos nuevas actividades, tenemos más chances que se ocupen las camas de terapia intensiva”.

Hizo un breve repaso Herrera Ahuad de las consecuencias de generar mayor movimiento en la provincia y contó que “durante el primer mes de la cuarentena, no hubo accidentes de tránsito, no hubo muertos ni traumatizados. En el segundo mes, cuando se comenzaron a focalizar actividades ya hubo accidentes y en el tercer mes ya hubo muertos y enfermos que están en las unidades de cuidados críticos. Uno no tiene que pensar en liberar las actividades por coronavirus, sino que tenemos que resguardarnos también, sabiendo que hay actividades que generan un mayor movimiento de gente, más autos, más bicicletas, más motos. Por todo eso no nos vamos a apurar con la vuelta a las aulas, hay que ser muy cautos y muy responsables. Cuando todos sientan que están en un lugar seguro, vamos a retomar las clases”.

“La sociedad misionera comenzó a entender que vive nuevos tiempos”

En una extensa entrevista con la radio comunitaria de la Policía de Misiones, Herrera Ahuad hizo un repaso de las acciones más importantes en sus primeros meses de gestión y recordó que “comenzamos un año complejo en materia económica, el país viene de años de recesión, pero con una provincia ordenada, eso nos permitió tomar decisiones para el cuidado y la protección de los misioneros”. Agregó que “antes de que en la Argentina se empiece hablar fuerte sobre esta enfermedad, nosotros tenemos la experiencia de seis epidemias en los últimos 10 años con fiebre amarilla y dengue repitiéndose y el coronavirus ahora. El fortalecimiento del esquema sanitario fue fundamental para construir una política con toma de decisiones en tiempo y forma”.

“Fuimos una de las primeras provincias de la Argentina que activó el protocolo de Covid-19 en los primeros días de febrero de este año. Y este tiempo nos permitió que las instituciones de salud vayan teniendo una dinámica mucho más importante, con respecto a la pandemia y que vayamos aprendiendo. En estos meses la sociedad comenzó a entender que vive un tiempo nuevo y eso se traduce en las actitudes cotidianas y eso permite que hoy Misiones pueda tener un status epidemiológico con sus actividades desplegadas en su mayoría”, aseveró.

Con 38 casos confirmados de coronavirus y sólo uno internado por el momento, Herrera Ahuad reflexionó acerca de cómo interpreta el ciudadano de la tierra colorada la pandemia. “Ahora vemos que muchos misioneros han perdido el miedo y me parece bien. A esta pandemia no hay que tenerle miedo, sino hay que tener responsabilidad”.

“Las primeras decisiones fueron políticas. La suspensión de clases, que la gente no salga, hacerles entender de que el problema de esta pandemia es que va en contra de la sociedad, porque el ser humano está acostumbrado a vivir en sociedad, no solo o aislado. El virus camina cuando vos caminas, se traslada cuando vos te trasladas y es muy difícil afrontar este tiempo desde el punto de vista sociológico”, opinó.

Las fakes news “fue otra de las etapas que tuvimos que superar”, mencionó Herrera, “algunas siguen apareciendo”, por ello defendió la manera que decidió comunicar el gobierno, la aparición de los diferentes casos de contagiados con Covid-19 en Misiones. “Hemos tenido muchas personas positivas asintomáticas que han transcurrido su positividad sin manifestar ningún tipo de síntomas y luego se han negativizado, pero la estigmatización es muy fuerte. La búsqueda constante de mostrar de dónde son, quiénes son, en qué trabajan, qué cosas hacen, ha llevado a un tiempo muy difícil de manejar la información con mucha responsabilidad. Por eso desde el Gobierno hacemos las comunicaciones de manera muy concreta y sin estigmatizar a nadie. En los últimos tres meses en nuestra provincia se murieron más de 300 personas de otras causas, que no son coronavirus y no han aparecido en la tapa de ningún medio”.

Agregó el titular del Poder Ejecutivo que el coronavirus, “es una enfermedad que, si uno no tiene comorbilidades, se la puede afrontar tranquilamente. Tenemos personas que se han recuperado y hoy están donando plasma”.

“Los pasos fronterizos son los más seguros”

Oscar Herrera Ahuad abordó la situación de Misiones con relación a los pasos fronterizos y su permanente presencia en los comités de crisis. “Los pasos internacionales, donde llega la ayuda humanitaria muchas veces, víveres, repuestos para vehículos, para ambulancias, son los lugares más seguros. Me ha tocado recorrerlos a todos y veo con la capacidad y la calidad que se está trabajando, todo el recurso humano, desde las fuerzas de seguridad hasta las sanitarias. Y ese camionero que llega, tiene una trazabilidad. Sabemos de dónde viene, a dónde va, dónde se queda. No hay que preocuparse tanto por la gente que viene de otro país y pasan por los pasos internacionales, sino por aquellos que pasan sin avisar”.

Para el final, el gobernador de Misiones agradeció el comportamiento de la población y pidió sugerencias para seguir habilitando actividades focalizadas. “Trabajamos siempre en un sistema binario, hemos cuidado mucho la economía y la salud. Seguimos habilitando instituciones sanitarias y tengo que ser agradecido a toda la sociedad. Y para los que quieran aportarnos ideas para seguir focalizando actividades, la recibiremos con mucho respeto porque todo lo que fuimos habilitando, están cumpliendo las medidas a rajatabla. Veo mucho más relajada a las actividades que nunca tuvieron que parar durante el aislamiento obligatorio”.

