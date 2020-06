Coronavirus: apuntan al turismo rural y el agroturismo como las principales alternativas de consumo interno, para el regreso doméstico de la actividad

Tony Lindstrom, subsecretario de Turismo de Misiones dijo que después de la habilitación del rubro gastronómico, “el regreso de la actividad turística es inminente” y permitirá visibilizar otros atractivos menos conocidos en la provincia “y para que disfrute el misionero”. Contó que trabajan en opciones para el desarrollo de la Fiesta del Inmigrante, cerca de fin de año.

La habilitación de nuevas actividades económicas en Misiones, con los respectivos protocolos y medidas sanitarias, llevan un ritmo lento pero seguro. Dar un paso en falso en la etapa de flexibilización de la cuarentena, puede desembocar en un retroceso a fases iniciales del aislamiento y sus consecuencias en la proyectada reactivación comercial. Dentro de las industrias más importantes de la economía en la tierra colorada figura el turismo, cuyos actores aguardan con ansiedad y mucha expectativa la aprobación y publicación por los canales oficiales de los protocolos, para iniciar el recorrido por los innumerables atractivos misioneros, al menos, en una primera etapa, de manera doméstica.

Carlos “Tony” Lindstrom, subsecretario de Turismo de Misiones contó que “el protocolo ya está trabajado desde hace un tiempo. Es una actitud reivindicable del gobierno misionero de ir paso a paso. Se habilitó el sector gastronómico como un escalón más y, a partir de allí, ir por el próximo escalón que sería el sector de alojamientos. Creo que es inminente, que el gobernador ya lo está estudiando en detalle”. Consultado sobre cuáles son los aspectos que demoran el anuncio, el funcionario manifestó que “los eslabones que están faltando y están en consideración del Ejecutivo provincial, son el transporte interno entre los municipios y el alojamiento. Hay viajantes que están requiriendo y están demandando. Viajantes internos que desarrollan actividades laborales en distintos municipios y que necesitan respuestas”.

Lindstrom, reconocido hombre ligado a los medios de comunicación en la zona centro de la provincia y ex candidato a intendente en Oberá, fue nombrado Subsecretario en una decisión que además incluye, la descentralización del ministerio. “Después de haber logrado que la subsecretaría tenga su sede en Oberá, eso fue entendido como un paso histórico, significativo y muy apoyado por los emprendedores y la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, de Aristóbulo del Valle, El Soberbio. Apuntamos a trabajar esa zona centro-oriental de Misiones, que es la que menos desarrollo ha tenido”, anticipó. Y de cara a las acciones posteriores a la etapa de aislamiento, Lindstrom consideró que “nuestro programa de fortalecimiento municipal del turismo lo estamos desarrollando a través de talleres virtuales buscando construir una provincia con mayores experiencias turísticas, que es más vivencial, más comprometida, de mayor disfrute de todos nuestros atractivos y notando también, que esta posibilidad inicial doméstica de que los propios misioneros recorran nuestra provincia, va a ser una oportunidad de avanzar y ganar más turismo local. De que el misionero conozca, aproveche mucho más de esta provincia riquísima y recuperando alternativas que creemos en el pos pandemia va a tener mucho futuro como es el turismo rural”.

Es el turismo rural la gran apuesta de la nueva etapa, “porque tiene menos alojamiento, más distanciamiento, de mayor contacto con la naturaleza y las actividades rurales. Estamos trabajando con la Unefam (Unión de Escuelas de la Familia Agraria de Misiones) en la recuperación de la red de agroturismo rural en Misiones que llegó a ser muy rica en la década del 2000 y después decayó sensiblemente por la falta de acompañamiento. Estamos en ese objetivo para que sea otra de las alternativas importantes para este futuro mediato, cuando ya podamos traer al turismo nacional a la provincia”.

“Todos los alojamientos se están preparando para estar con un destino seguro que es un objetivo que nos hemos propuesto desde el Ministerio de Turismo y me parece que en cuestión de días se va a dar ese paso”

Fiesta del Inmigrante

En diálogo con Misiones Online, Lindstrom se refirió también a la emblemática Fiesta del Inmigrante, que todos los años se realiza en Oberá “y es una de las pocas que se realizó de manera ininterrumpida, todos los años”. Contó que “hoy por hoy se ha resuelto hacer un impasse. Volver a reunir a todas las colectividades en el mes de julio. Está suspendida la Pre Fiesta del Inmigrante que habitualmente se realiza en las vacaciones de invierno. Veo muy próximo hablar del mes de septiembre como fecha tentativa de realización de la Fiesta, que es la fecha tradicional”.

Sobre las opciones que se manejan, reveló que “se está evaluando cómo poder hacerla y si no es posible en septiembre, ver si en noviembre no se puede hacer una movida, evaluando bien los protocolos. Una fiesta distinta, de menor aglomeración o concurrencia, pero en definitiva poder realizarla”.

Por último, Lindstrom opinó sobre otro foco de atención en la zona centro y es la posibilidad de que Oberá Tenis Club, el representante misionero en la segunda división del básquetbol argentino, consiga el pasaporte para disputar la Liga Sudamericana de clubes. “Todavía no está resuelta la plaza de la Liga Sudamericana. El club entiende que se ha ganado esa plaza, porque ganó el torneo Súper 4 y por lo tanto obtuvo ese derecho a jugar con el campeón de la categoría por la plaza en la Sudamericana. Como no hay campeón de la categoría, queda el campeón del Súper 4 que nos parece que está clasificado automáticamente. Es algo que todavía no lo resolvió la Liga Nacional de Básquetbol. Ojalá se concrete, porque OTC hizo una temporada extraordinaria”.