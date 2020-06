Comerciantes de Posadas rechazan el pedido de apertura del puente internacional con Encarnación: «No podemos permitir que se trate de dañar eso que nosotros conseguimos como sociedad”

ABC Color

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski, rechazó la intención de sus pares de Encarnación de una “apertura inteligente” del comercio fronterizo entre ambas orillas y argumentó que causaría daño, no solo en lo económico sino también en la salud. “No digo que el Covid-19 esté del otro lado, pero no sabemos lo que puede estar pasando”, argumentó. Además, destacó el regreso del programa Ahora Papá.

Sergio Bresiski. Santa María de las Misiones

Aristides Martínez. Red Ciudadana

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) cuestionaron la idea de sus pares paraguayos, quienes plantearon una apertura inteligente del comercio de frontera, con el fin de reactivar las ventas en la ciudad de Encarnación, paradas por la pandemia mundial de coronavirus.

El presidente de la CCIP, Sergio Bresiski, argumentó que la frontera entre Argentina y Paraguay en esta zona del país ya es permeable y que la sociedad no se puede dar el lujo de poner en riesgo la salud luego de todos los cuidados que se pusieron en práctica desde marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social y obligatorio en todo el país y el cierre de las actividades económicas, entre ellas las comerciales.

“Como sociedad hicimos un esfuerzo muy grande en tratar de minimizar los daños de esta pandemia, Nos comportamos y muchos renunciamos a muchos intereses para el cuidado de nuestra salud y hoy, en la etapa más crítica, no podemos permitir que del otro lado se haga un pedido en el cual trate de dañar eso que nosotros conseguimos como sociedad. No digo que el Covid-19 esté del otro lado, pero no sabemos lo que puede estar pasando y sí sabemos, como institución, el rol y la fuerza que le estamos poniendo para que todos nuestros socios cumplan el protocolo y también el esfuerzo del Estado provincial en cómo trata de cuidar al pueblo”, argumentó Bresiski en una entrevista radial.

En ese sentido, el dirigente comercial destacó la tarea que viene desarrollando el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en medio de la pandemia. “Yo miraba con asombro cómo el gobernador recorría los pueblos en la orilla del río Uruguay, incentivando a la sociedad para que cumpla los protocolos. No podemos permitir que se nos abra un poro o que se haga permeable nuestra frontera con Encarnación”, insistió y recordó que su sector tuvo que hacer un gran esfuerzo para cerrar los locales durante la cuarentena y en renunciar a sus intereses económicos.

“No nos podemos dar el lujo de abrir nuestras fronteras y que por ahí todo ese esfuerzo que hicimos se nos vaya desde lo económico. Por eso también, y en buena hora, hay que resaltar el programa Ahora Papá que se acaba de lanzar para este viernes y sábado porque es una de las mejores herramientas que tenemos como sociedad en su conjunto”, señaló Bresiski.

El emprendedor ponderó la puesta en funcionamiento de los programas de incentivo a las compras, Ahora Misiones, específicamente el Ahora Papá, que funcionará este viernes y sábado para las compras por el Día del Padre. “Como comerciantes podemos estimular las ventas en 12 cuotas sin interés, en un escenario de inflación del país arriba de 30 puntos anuales. Y le estamos dando la posibilidad al comprador que se financie en 12 meses sin interés. Todas esas pequeñas acciones, son justamente para cuidar el dinero y para tratar de hacer circular el dinero dentro de nuestra ciudad o dentro de Misiones”, añadió.

Apertura inteligente

La polémica entre los comerciantes de ambas orillas del Paraná comenzó luego de que el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Diego Aquino, informara sobre la intención de una apertura gradual del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a esa ciudad paraguaya con Posadas, para reactivar el comercio en su ciudad.

Arístides Martínez, referente de los puesteros del Circuito Comercial de Encarnación, le dijo a una radio de Posadas que la idea es encontrar herramientas que permitan a los negocios subsistir durante la cuarentena, teniendo en cuenta que el mayor flujo de compradores que reciben proviene desde la Argentina.

“No está fácil la situación del comercio aquí en Encarnación y tengo entendido que en todo el mundo”, señaló Martínez y reconoció que las ventas online serian una herramienta para buscar mejorar las ventas porque es un sistema que ya se utiliza en todo el mundo.

Una de las alternativas que pensaron en Paraguay es que los cruces sean exclusivamente para fines comerciales u otra actividad indispensable como la salud. También que el tiempo de estadía fuera del país se reduzca al mínimo y que se pueda determinar la distancia a recorrer.

SGF