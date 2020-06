Silicon Misiones y Amazon Educate presentaron hoy un seminario con el objetivo de capacitar a los jóvenes para los empleos del futuro

Fue la primera cita de la capacitación “Preparando a los estudiantes para los empleos del futuro”, dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes, en tanto que mañana realizarán un segundo encuentro pensado para docentes y educadores. El viernes, por otra parte, habrá disertaciones sobre “Inteligencia Artificial”. De la presentación participó el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien destacó la voluntad política del Gobierno de favorecer el aprendizaje orientado a las nuevas tecnologías con el objetivo de generar valor para la provincia y mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes.

Mediante el Gobierno de la Provincia y gracias al proyecto Silicon Misiones en trabajo conjunto con Amazon Web Services (AWS), hoy presentaron el seminario online “Webinar: Preparando a los estudiantes para los empleos del futuro”, una capacitación dirigida a estudiantes donde abordaron sobre las posibilidades, accesos y recursos educativos necesarios para formarse en las nuevas tecnologías.

En el inicio de esta primera conferencia el gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad, expresó que “Amazon es uno de nuestros aliados más importantes en esta misión hacia el futuro” y se refirió además al complejo contexto actual que, de alguna u otra manera, nos impulsa al aggiornamento tecnológico.

Señaló que estas iniciativas contribuirán a la formación de los jóvenes misioneros -y también los no tan jóvenes- para que puedan encontrar un empleo con características de innovación, creatividad y disrupción. “Estoy convencido de que este es el camino de la nueva era. Misiones viene construyendo las plataformas necesarias para brindar las posibilidades y accesos al aprendizaje, la ciencia y la tecnología”, manifestó.

El proyecto

Webinar es una acción que se desarrolla por entes públicos y privados, en este caso de la mano de Silicon Misiones, un espacio para el desarrollo, capacitación y expansión de vocaciones tecnológicas que promueven habilidades y talentos para el emprendedurismo, logrando como resultado emprendedores que comienzan con nuevos proyectos sostenibles en el tiempo.

Abby Daniell, gerente senior para Public Sector América Latina, Canadá y Caribe de Amazon Web Services, había manifestado que desde el equipo de AWS “estamos comprometidos en apoyar a Misiones en este camino repleto de recursos para alcanzar la innovación a través de contribuciones con la preparación de sus estudiantes”.

Laura Álvarez Modernel, integrante del equipo de AWS, sostuvo que hay muchos más trayectos y cursos para avanzar en el camino de la formación desde este enfoque que se enmarca en los beneficios de los recursos informáticos para las diversas industrias.

“Estas instancias de capacitaciones se seguirán repitiendo, lideradas por el equipo de Silicon Misiones para profundizar en el contenido. Esta oportunidad es realmente importante porque es la que tienen estudiantes alrededor del mundo y la que les permite desarrollar proyectos que contribuyan, además, al desarrollo del país”, destacó.

Los seminarios son: “Preparando a los estudiantes para los empleos del futuro”, que mañana miércoles 17 tendrá su segunda parte, dirigida a docentes, e “Inteligencia Artificial”, estipulada para el viernes 19 y que contará con la participación del disertante Sergio Vera.

Capacitación para educadores.

Flavia Morales, diputada nacional por Misiones y referente del proyecto, sostuvo que el principal objetivo es que “los chicos puedan formarse en tecnología” y para ello “nosotros, desde el Estado, queremos acompañarlos e impulsarlos tanto desde el sector público como privado”.

Con respecto a la capacitación dirigida a docentes, indicó que hay alrededor de 350 inscriptos. “Hablamos siempre desde una capacitación que no está dentro del sistema educativo formal. Lo informal no está explícito en el diseño curricular que nos enseñan en la escuela, por lo que debemos trabajarlo desde afuera para que los jóvenes tengan esas habilidades. No creemos que es el futuro, estamos seguros de que es el presente porque tenemos resultados concretos”, apuntó.

