Las ventas del Día del Padre son «como un termómetro que estamos esperando», sostuvo Alejandro Haene

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, fue cauto al comentar una posible reactivación del comercio en la provincia, destacando que sí creció mucho la venta de materiales de construcción y dijo que se espera las ventas del Día del Padre que, con el Día de la Madre, Día del Niño y Navidad y Año Nuevo son una especie de termómetro que esperan los comerciantes.

Alejandro Haene- Radio Libertad

“Quizá querría ver más gente”, dijo Haene al comentar las ventas de estas semanas de apertura de algunos rubros en la provincia, “lo que transmiten los comerciantes en general es optimismo porque hay todo un cambio de mentalidad, las personas tienen que habituarse otra vez a volver a salir, sobre todo las que se estaban cuidando, los mayores o con alguna enfermedad preexistente, siempre toman recaudos extra que aquellos que por nuestra actividad nunca dejamos de trabajar y de movernos”, explicó en diálogo con Radio Libertad.

Agregó que hay rubros donde hay ventas interesantes, “por ejemplo el rubro de materiales de construcción que en algunos casos se están quedando sin stock, porque a raíz de los créditos a tasa cero, más los IFE, más la posibilidad que volvió la obra privada hacen un conjunto de cuestiones que implican que haya mayor movilidad”.

Destacó el dirigente empresarial como un hecho a tener en cuenta las ventas para el Día del Padre el próximo domingo, “es una fecha clásica junto con el Día de la Madre, el Día del Niño y las fiestas de Navidad y Fin de Año que son como un termómetro que todos estamos esperando”, mencionando el anuncio del gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre el Ahora Papá que estará vigente el viernes y sábado, “siguiendo la modalidad de años anteriores, es otro programa dentro de la línea de los Ahora Misiones que es factible de ser utilizado este fin de semana”.

Consultado sobre cifras de comercios que hayan cerrado, el presidente de la CEM dijo que todavía no cuentan con datos precisos porque “hay veces que el comerciante cierra y no tramita la baja en la Municipalidad, quedan con deuda y en consecuencia uno no tiene el dato fehaciente de cuantos cerraron. Que hubo algunos cierres si, hubieron, sobre todo aquellos que estaba con problemas de pago de alquileres, donde a la venta cero se sumaba la deuda del alquiler, entonces hubo casos que optaron por mudarse, pero no tenemos el número preciso para decir cuántos no pudieron reabrir después de las autorizaciones pertinentes de los intendentes de cada localidad, ojale que sea la menor cantidad posible, estamos esperando que todo vuelva a la completa normalidad”.

Agregó Haene que están pendientes todavía la actividad hotelera y toda la rama conexa, hospedajes, bungalows, moteles y además el transporte de corta y media distancia, más allá de los de larga distancia. “Ahí se verá que hay actividades que no cerraron pero que, si prescindieron de personal que es la consecuencia directa, cuando no se puede pagar. Un rubro muy castigado fue el de gastronomía, máxime porque el que tiene un restaurante un bar, vive casi casi de la diaria, entonces tener que soportar casi tres meses sin generar ingresos, salvo excepciones, a muchos les costó tener que prescindir de personal y ponerse a trabajar en forma familiar”.

Sobre la ampliación del horario que solicitaron los empresarios gastronómicos el dirigente empresario destacó que, si bien están en tratativas, “lo que sucede es que sería el único rubro que quedaría abierto porque hoy los comercios en general cierran a esa hora, la mayoría cierra a las 17:00”, aunque recordó que si bien en una decisión del Gobernador, es cada intendente quien debe autorizar en su localidad, “porque son los que conocen y tienen la temperatura de cada localidad”.

EP/E.J.