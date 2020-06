Flavia Morales sobre Silicon Misiones: “No creemos que es el futuro, estamos seguros de que es el presente porque tenemos resultados concretos”

Flavia Morales, diputada nacional por la Provincia, se refirió a los seminarios web que desarrollarán desde Silicon Misiones, propuestas dirigidas a estudiantes y docentes cuyo fin es promover habilidades y posibilidades tecnológicas para dar pie a la formación de nuevos proyectos sostenibles en el tiempo.

Flavia Morales – Radio Libertad.

En comunicación con FM Libertad, la funcionaria explicó que estas son las primeras acciones que están llevando a cabo desde Silicon Misiones y sostuvo que en la cita de hoy, en marco de su inauguración, contarán con el acompañamiento del gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad.

Los seminarios son: “Preparando a los estudiantes para los empleos del futuro” e “Inteligencia Artificial”. Según precisó Morales, ya hay alrededor de 1.400 jóvenes inscriptos para participar.

Silicon Misiones es un espacio para el desarrollo, capacitación y expansión de vocaciones tecnológicas con el objetivo de unir todas las arterias del conocimiento, desarrollando y promoviendo habilidades y talentos para el emprendedurismo, logrando como resultado emprendedores que comienzan con nuevos desarrollos sostenibles en el tiempo y empresas que tienen referencia a esta temática con un perfil altamente especializado.

Estas iniciativas se tratan de nuevas posibilidades, nuevos trayectos formativos y nuevas trayectorias que conviven en un ecosistema que contribuye a potenciar la economía del conocimiento. “Esto es un ciclo, no es solo un encuentro. Son los primeros pasos para poder llegar al empleo. En este contexto global, Misiones sigue construyendo”, manifestó.

El primer seminario, el cual será hoy desde las 17 horas, en principio estaba dirigido a adolescentes de entre 14 y 17 años, sin embargo hubo que extender la franja etaria ya que registraron una importante demanda por parte de adultos entre los 30 y 45 años.

“Esto no es magia, sino el resultado del trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en innovación, educación y emprendedurismo. Queremos que los chicos puedan formarse en tecnología y que nosotros, como Estado, podamos acompañarlos e impulsarlos tanto desde el sector público como privado”, agregó la funcionaria.

Con respecto a la capacitación dirigida a docentes, indicó que hay alrededor de 350 inscriptos. “Hablamos siempre desde una capacitación que no está dentro del sistema educativo formal. Lo informal no está explícito en el diseño curricular que nos enseñan en la escuela, por lo que debemos trabajarlo desde afuera para que los jóvenes tengan esas habilidades. No creemos que es el futuro, estamos seguros de que es el presente porque tenemos resultados concretos”, cerró.

Para inscribirte a los seminarios hacer click aquí

A.B.V.