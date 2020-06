Ese emoji que tanto usás no significa lo que pensás: la verdad oculta de las “manitos” de WhatsApp

El mensajero tiene infinidad de iconos para enviar y resumir lo que en palabras o audios no podemos expresar. Sin embargo, hay uno que no utilizamos del todo bien.

Utilizamos a diario los emojis para sintetizar en un simpático icono nuestras sensaciones… y también para ahorrar palabras. Pero hay muchos que creemos entender su significado por la obviedad de lo que muestran, y la realidad dista bastante en coincidir.

WhastApp tiene alrededor de 1.500 emojis en su plataforma de mensajería rápida, muchos de ellos repetidos en otros sistemas con pequeñas modificaciones. Cada uno de ellos expresa un determinado sentimiento o estado de ánimo: por ejemplo, podés expresar “estoy cansado”, “tengo hambre”, el amor hacia alguien, etc., con solo una carita amarilla.

Sin embargo, los emojis de las manos se prestan a confusión. A través de Emojipedia, la web perteneciente a Unicode, creadora de los emojis, se puede chequear que “las manos juntas” son en realidad una señal para decir “gracias” o “por favor” y no significan que uno esté rezando por algún motivo. O esté chocando las manos a modo de celebración.

El nombre original del emoji -sí, lo tiene- es “Pleded Hands». Fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010. Para los memoriosos, la versión anterior del emoji tenía una “explosión” de luz amarilla, pero fue quitada al ser confundida justamente con lo religioso.

Otros ejemplos:

“Los tres monos sabios” representan el proverbio no ver mal, no escuchar mal, no hablar mal, frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o figura de ignorancia voluntaria.

El emoji de los labios o beso puede ser empleado para un silbido.

La carita de coqueteo o sonrisa picante en realidad es presumir algo o manifestarse con sarcasmo.

No, ese no es para llorar o estar triste. Es el de alguien que se duerme.

Fuente: Los Andes