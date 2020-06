Coronavirus: Chaco vuelve a la fase 1 de la cuarentena luego de una seguidilla de contagios en el gabinete de Jorge Capitanich

El gobernador anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce», afirmó.

Esta tarde se confirmaron tres casos de Covid-19 dentro del gabinete de Jorge Capitanich. A las ministras de Seguridad, Gloria Salazar; y la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; se sumó la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez. “Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando. Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento hasta obtener los resultados de su test COVID-19. Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios”, apuntaron en un comunicado.

Al día de la fecha, la provincia del Chaco suma 1.326 casos positivos y es una de las más golpeadas por la pandemia. De acuerdo con el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, Chaco registró tres fallecimientos por coronavirus y las víctimas fatales son 73. Según los medios chaqueños, las localidades que más casos registraron desde el comienzo de la pandemia son Resistencia (999 casos), Barranqueras (104), Fontana (100), y Puerto Vilelas (26).