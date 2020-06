Aprobaron el protocolo para los entrenamientos del Endurocross en Misiones

La organización del Campeonato de Súper Enduro Cross Misionero informa que el Gobierno de Misiones, a través de las resoluciones provinciales N° 1508, 217 y 404/20 de los Ministerios de Gobierno, Salud, y Deportes aprobó el ‘Protocolo para la Práctica y Entrenamiento del Endurocross en tiempos de Covid-19’, que habilita los entrenamientos individuales.

Ahora cada municipio deberá adherirse al protocolo para habilitar los trazados y que los pilotos puedan ir a probar sus máquinas y realizar los entrenamientos individuales.

La comisión organizadora del campeonato de Súper Enduro Cross Misionero agradece la pronta respuesta dada por el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, los ministerios de Gobierno, Marcelo Pérez, de Salud, Oscar Alarcón y de Deportes, Rafael Morgenstern, con la finalidad de reactivar nuestro deporte.

Se solicita a los dueños de circuitos de Enduro de Misiones que quieran habilitar sus trazados para pruebas comunicarse con el señor Andrés Genesini (03755) 15260424 para tener los detalles del protocolo a cumplir o comunicarse con las secretarias o direcciones de deportes de cada localidad antes de habilitar las prácticas privadas.

Los pilotos deberán cumplir con todo lo solicitado por el protocolo para poder ingresar a los predios y así no comprometer a los dueños de los circuitos. Se recomienda hacer uso responsable del tiempo de las prácticas.

Protocolo para la práctica y entrenamiento de EnduroCross en tiempos de Covid-19

Horarios de la realización de las pruebas: de 8:00 a 18:00hs (cada dueño de circuitos deberá fijar días y horarios y el ingreso de los equipos será por turnos, que se deberán pedir previamente)

El siguiente protocolo para la Reactivación de Práctica y Entrenamiento para el Enduro Cross Provincial está basado en las recomendaciones realizadas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) (mayo 2020), la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la Asociación Argentina de Volantes, la cual se encuentra de conformidad con las disposiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención y mitigación del contagio por Covid-19 y ha sido adaptado para los fines de reactivación de escenarios especializados destinados al entrenamiento del ENDUROCROSS, con adaptaciones propias de nuestra actividad deportiva en la Provincia de Misiones.

Dado lo anterior y consientes del cuidado en la prevención de contagios en los deportistas, personal de predio y acompañantes, hemos establecido el presente protocolo destinado a la primera fase de reactivación, dirigida exclusivamente al inicio de Entrenamientos para deportistas de Endurocross, no estando permitidas así las competencias de dicha disciplina.

Algunas particularidades del EnduroCross

-Es que es un deporte individual, no de equipo.

-En el deporte no hay contacto persona a persona

-Los escenarios son especializados y se encuentran por lo general fuera de las zonas urbanas.

-Esta actividad se desarrolla en escenarios privados por lo general en campos abiertos. -Por ser escenario con control de ingreso, se puede controlar el número de deportistas que acceden a ellos y establecer turnos para prácticas.

-Los equipos de protección inherentes al deporte como casco y gafas ayudan que en la práctica se dé el aislamiento y distanciamiento requerido.

Requisito para el piloto

-El acceso al circuito no debe ser masivo ni simultáneo, con turno de reserva anticipada en relación con los espacios disponibles o mínimos necesario para respetar la distancia de seguridad. El mismo cuidado se debe tener para la salida del predio.

-No deben reunirse más de 10 pilotos y 10 mecánicos por jornada de prueba. Cada equipo deberá estar separado por un mínimo de 10 metros.

-Cada deportista puede desplazarse máximo con un acompañante.

-Usar siempre repelente para la prevención del dengue.

-El piloto y su acompañante deberán estar protegidos con tapaboca, barbijo o mascarilla y guantes (siempre limpios para no constituir fuente de contagio) y deberán llevar alcohol en gel o sanitizantes en el punto del escenario donde instale su carpa, con la finalidad de utilizar el alcohol en gel cada vez que se baje de la moto

-Para salir a pista es obligatorio el uso casco, botas, pechera, guantes y toda la indumentaria de protección cuando se realizan las prácticas.

-Evitar el intercambio de equipos de protección técnica, incluso si los limpia.

-Cada piloto deberá llevar su hidratación (agua) y agua para lavarse las manos e higienizarse, ya que estará prohibido el uso de vestuarios.

-En la pista se debe respetar un distanciamiento mínimo de 10 metros entre motos.

-No se permite el intercambio de alimentos y bebidas.

Requisito para los dueños de los circuitos

-Siempre que se haga apertura de un escenario para entrenamientos deberá estar presente al menos un responsable que haya realizado el curso de prevención de Covid- 19 on line dictado por Salud Pública o en su defecto la Capacitación Municipal en Covid-19, del municipio que autoriza la práctica.

-El dueño del predio podrá tomar por medio de termómetro digital la temperatura corporal de cada una de las personas que ingrese al escenario. En caso de temperatura superior a 37,5 °C se recomienda volver a comprobar la temperatura, de confirmarse el aumento o síntomas sospechosos, se debe restringir el acceso del piloto al escenario, establecer aislamiento del sujeto de los contactos cercanos y proceder de inmediato activando los protocolos atención médica dispuestas por el gobierno, incluido el reporte de la situación al número de emergencia de Salud Pública.

-En caso de accidente o lesión en entrenamiento: Primero que todo active la cadena de rescate y auxilio al número de emergencia de la región en la que se encuentre. Si debe auxiliar al deportista, asegúrese de utilizar tapabocas y guantes antes de tener contacto con el accidentado.

-Se debe tener en cuenta que las actividades aquí relacionadas se refieren a entrenamientos a puerta cerrada, es decir sin presencia de público.

Grupos y edades de los deportistas

Emitiremos un documento donde confirmamos que el piloto es parte de nuestro campeonato- para que sean sometidas a la aprobación de las autoridades locales donde va a realizar la prueba.

Propuesta de grupos etarios para girar en los circuitos: Pilotos de 16 a hasta 60 años.

