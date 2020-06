Sergio Berni: «No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional»

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y su par de la Nación Sabina Frederic nunca ocultaron sus diferencias. El vínculo dista de ser el mejor e incluso ambos funcionarios protagonizaron un cruce a finales de 2019 por la utilización de las pistolas Taser.

El jueves el funcionario del gobierno de Axel Kicillof redobló la apuesta y lanzó una dura acusación: «No tengo nada de apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación». Las palabras de Berni tuvieron lugar el mismo día en que un grupo de vecinos cortó la Autopista Ricchieri en reclamo de mayor seguridad tras el ataque a balazos a un fumigador que realizaba tareas de desinfección en Villa Madero. Además dijo que no habla «desde marzo» con la titular de la cartera a nivel nacional.

“No tengo ningún apoyo del ministerio de Seguridad de la Nación. Nada. Y no importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el Gobierno de no asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla”, sostuvo Berni.

En este sentido dijo «estar resignado» por la falta de recursos para afrontar esta situación. «Ahora sabemos que hay una voluntad de no asistirnos. No nos mandaron fuerzas federales, y si mandaron no sabemos ni cuántos son ni a dónde fueron o qué están haciendo», se quejó. «Con 90.000 agentes estamos haciendo lo posible para asistir a nuestra gente», concluyó.

Fuente: TN

D.A