Difícil panorama del transporte turístico y escolar, rubros que siguen en cuarentena

El parate económico que desencadenó la pandemia del covid-19 afectó a diversos sectores y si bien algunos de ellos han retomado sus actividades, otros como el transporte turístico y escolar aún no tienen un panorama claro de cuándo podrán activarse.

En diálogo con Misiones Online, referentes del sector advirtieron que cada vez más la situación se hace insostenible, por lo que piden alguna solución o beneficio que los ayude a afrontar sus costos fijos.

Transporte turístico: piden que se active el turismo interno

«Tenemos el transporte a las cataratas y después con el transporte turístico en general del país y el que teníamos a Brasil. Hoy no tenemos absolutamente nada, estamos totalmente parados», dijo el empresario de transporte Darío Skrabiuk, propietario de la empresa Río Uruguay, empresa que no solo se dedica al transporte interubrano, sino al turístico e internacional.

A pesar de que el lado brasileño de las cataratas ya abrió sus puertas, Skrabiuk señaló que ellos no pueden trabajar, debido a que las fronteras están cerradas.

Más de 80 familias que son empleadas por la empresa en este rubro se han visto afectadas.

«Hemos pedido ayuda a la provincia por este tema, quedaron en resolverlo, porque en Iguazú golpeó muy fuerte. Recibimos una compensación por la parte urbana, peor no por la parte turística y de servicios internacionales pues no entramos a ningún servicio esencial y no pudimos acceder a ningún beneficio».

Destacó que hasta la fecha están cumpliendo con los salarios y compromisos asumidos con anterioridad, pero «el panorama es muy negro sobre lo que se viene a futuro, porque no podemos seguir parados eternamente. Hemos presentado protocolos y buscado de alguna manera hacerlo sustentable , pero no tenemos respuesta».

Para poder enfrentar con sus responsabilidades accedieron a algunos créditos de la banca privada, no obstante, el primer pago de Gracia de 90 días ya deben empezar a pagar y no han generado ningún tipo de ingreso para enfrentarlo.

«Lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de ayuda, la situación nuestra del transporte turístico está muy afectada».

Por el momento solicitan las condiciones para reactivar sus funciones.

«Si no tenemos la garantía y la economía está totalmente quebrada es muy difícil arrancar si la gente no tiene poder de consumo».

Explicó que propusieron a Turismo de Misiones para trasladar a los chicos a diversas localidades de Misiones y da rinicio al turismo interno, debido a que el internacional aún es más complejo de seguir. «Desarrollemos el turismo escolar y educativo que permita mover los destinos atractivos de la provincia, arrancando por Apóstoles, Aristóbulo, los saltos, etc».

Señaló que para que sus trabajadores no pierdan la cultura de trabajo, comenzaron con el catering delivery.

Transportistas escolares solicitan algún tipo de bonificación

El escenario que viven los transportistas escolares es similar. Si bien la demanda ya mostraba una baja respecto a años anteriores, Diego Cardozo titular de la Asociación de Transportes Escolares de Misiones, señaló el difícil momento que atraviesa esa actividad a raíz de las medidas de aislamiento obligatorio que los paralizó por completo.

Así recordó que hace años representaban alrededor de 150 unidades, principalmente en Posadas y hoy alcanzan poco más de las 30.

A pesar de las múltiples cartas y peritorios presentados a las autoridades no han tenido respuesta alguna, por lo que anunció que la próxima semana volverán a elevar un pedido con el objetivo de recibir algún tipo de ayuda como módulo de mercadería o exoneración de pagos, en vista que sus ingresos son nulos.

Reconocen que el parate busca salvaguardar la integridad de los escolares y sus trabajadores. Sin embargo, a pesar de no tener idea clara de cuándo van a retomar están viendo la posibilidad de un protocolo.

Afirmó que debido a que al retomar sus actividades, tendrán que cumplir con el distanciamiento social exigido por ley, no podrán llenar las unidades, sino que estas se ocuparán en máximo un 70% de su capacidad, lo que elevaría los costos.

SPM