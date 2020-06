Cosecheros misioneros y el bebé varados en Río Negro regresarían mañana a sus hogares

Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) señaló el difícil calvario que vivieron los 7 trabajadores misioneros quienes llegaron a esa provincia para la cosecha de manzanas y peras y fueron sorprendidos por la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional en marzo. No pudiendo retornar a la tierra colorada y agotando todos sus recursos. La titular del SUOR espera que esta vez sí se concrete el traslado de estos misioneros, debido a las terribles condiciones en las que están viviendo.

Ana Cubilla. Radio Libertad

El grupo de siete personas más un bebé que nació allá, estaba en un polideportivo de la localidad de Cinco Saltos, porque había sospechas de un caso coronavirus en uno de ellos, pero el parte del ministerio de Salud de esa provincia descartó que se tratara de un positivo, informó el portal Actualizate Iguazú.

En primer lugar, los misioneros serán llevados hasta Buenos Aires, donde nuevamente estarán aislados hasta el día lunes donde emprenderán el regreso hacia Misiones.

En Misiones todos los cosecheros varados se dedican a la tarefa de la yerba mate y en épocas de cosechas en el sur siempre se trasladan. Esta vez la falta de servicios de colectivos de larga distancia y sus escasos recursos los mantiene en esa provincia de la Patagonia , viviendo una realidad dramática debido a que agotaron todos sus recursos.

«La pandemia desnuda las realidades y la situación que atraviesan los trabajadores agrarios, migrantes o golondrinas porque siempre están yendo a ver qué producción hay en algún lugar para trabajar y mantener a sus familias», afirmó Cubilla

Señaló que mucha gente creía que ya no existía esta práctica o que no era común. «Cuando este hecho sale a la luz, empezaron a mostrar que en todo Río Negro, Neuquén, el Sur, hay 60 misioneros (…) nos sorprendimos de la cantidad de misioneros que se encuentran en todo el país, en La Rioja con la cosecha del olivo y a otras provincias. Esto nos enseña a buscar políticas para evitar que esto vuelva a suceder«.

Cubilla indicó que continúan insistiendo en la industrialización del campo. «No queremos que nuestros compañeros estén sufriendo y pasando peripecias, buscando qué producción hay y en qué lugar. Por lo que debe haber una política pública hacia los trabajadores».

Pago para tareferos

El Gobierno Nacional aumentó 117% el valor de la asistencia del Programa Intercosecha para trabajadores rurales. De esta manera, el pago para operarios durante el período de inactividad entre cosechas pasó de $2.300 a $5.000 mensuales. Sin embargo, Cubilla señaló que todavía no se ha resuelto bien el tema del pago a los trabajadores tareferos para el próximo 16 de junio. «Sigue establecida la fecha, pero no todos van a cobrar. Nosotros somos nuevos en el sindicalismo rural y no tenemos la misma capacidad monetaria como el sindicato agrario».

Precisó que solo podrán cobrar los que tienen tarjeta en Banco Nación y el resto lo tendrá que hacer por ventanilla. «Allí volvés a notar el fuerte atraso que tenemos en bancarización y tratamos de ir resolviendo y poner en agenda lo que podemos. desde nuestra federación estamos viendo la modificación porque debido a la inflación buscaremos que el monto sea mayor a $5.000».

