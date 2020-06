Coronavirus: se registró 20 muertos y 1391 nuevos contagios en Argentina

Este viernes hubo 20 víctimas fatales. Hay 8743 pacientes que ya recibieron el alta. En Formosa, se registraron 24 nuevos contagios.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que se registraron 1391 nuevos casos y 20 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 28.764.

Esa cifra se compone de 19.236 contagiados activos, 8743 personas que ya fueron dadas de alta y 785 víctimas fatales.

Las autoridades nacionales continúan promoviendo las medidas intensivas para reducir la circulación del virus y disminuir su transmisión entre la población. De todas maneras, lentamente las provincias van flexibilizando el aislamiento social (ahora convertido en distanciamiento) para lograr la vuelta a la normalidad.

En este sentido, es clave la estrategia de aplanar la curva y retrasar el pico de contagios, cuidando sobre todo a los mayores de 60 años y a las personas que integran los grupos de riesgo, así como también el uso de tapaboca al momento de salir a la calle.

En la provincia de Buenos Aires se registró la mayor parte de los nuevos positivos: 744. En la Ciudad de Buenos Aires hubo 566; en Chaco, 39; en Río Negro, 16; en Córdoba, nueve; en Neuquén, seis; en Entre Ríos y Chubut, cuatro; en Mendoza, dos; y en Formosa y Tucumán, uno.

Hasta hace unos días Formosa no tenía casos, pero apareció uno de una persona que viajó desde Buenos Aires, por lo que se lo quiso contabilizar fuera de la provincia, pero este viernes reportó 24 contagio más que no fueron cargados todavía en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y por eso no figuran en el reporte.

Así, la capital del país es el área con mayor número de contagios (13.591 totales), seguida por el territorio bonaerense (11.712) y Chaco, con 1250. Por otra parte, Catamarca sigue sin registrar positivos de COVID-19.

Fuente: TN