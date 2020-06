Video: Yao Cabrera vuelve a generar polémica al burlarse de un niño que no tiene papá

El nene se quiso sacar una foto con él, pero el influencer tuvo una actitud repudiable. La grabación es de hace dos años, pero se viralizó en las últimas horas.

En las últimas horas se hizo viral un video polémico de Yao Cabrera. En la grabación, que ocurrió hace dos años en la ciudad de Villa Gesell, el youtuber le hace un comentario ofensivo a un chico que le cuenta que no tiene papá.

Según se puede apreciar en la publicación, el influencer se enoja con un fanático que quería sacarse una foto con él. «No golpees el auto. Quieren foto, me saco foto. Quieren saludo, yo los saludo, pero no falten el respeto. No le hagas a los demás lo que no te gustan que te hagan. Y si no te lo enseñó tu papá, te lo enseño yo», le dice violentamente el uruguayo.

El chico le responde que no tiene papá, pero el youtuber no se conmueve en absoluto. «Ya veo por qué», le contesta Cabrera y a los pocos segundos se retira del lugar.

El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Anabela Aguirre, la hermana del nene, compartió la grabación en su perfil y criticó al influencer. «No puedo creer que exista gente tan basura como para decir algo así. No sabe nada de lo vivimos con mi papá y de la forma que nos afecta que digan cosas así», fueron las palabras de la joven.

Fuente: TN.

A.C.