Trabajadores de la Carne celebran su día

Hoy en Estación de Carnes se trabaja como un día más, pero se celebra como cada año desde 1947 el 10 de junio, que es el Día del Trabajador de la Carne.

Nos acercamos a la Estación de Quaranta y 115 de Posadas y entrevistamos a Luis Pereira, carnicero de oficio, que lleva adelante la difícil tarea de atender y entender al público que diariamente los visita.

¿Luis, nos podría contar desde hace cuántos años es carnicero?

Trabajo en el oficio desde hace 32 años. Mis primeros pasos los dí de la mano de mi padre, Don José en mi Campo Grande natal y siempre anduve entre la gente que sabía, primero mirando, luego haciendo hasta que finalmente llegó el día en que pude ponerme delante de un mostrador y atender al público.

¿Recuerda cuál fue la primer tarea que le dieron para aprender el oficio?

Claro que lo recuerdo, me mandaron a pelar huesos. Horas y horas, esa era mi tarea. Mucho después pude aprender a despostar un animal y luego vinieron otras tareas como atar miles de metros de chorizo. Pero allí ya podía empezar a ver las recetas de los maestros carniceros y ese era mi deleite, aprender de sus secretos. Así fue como llegué a estudiar con grandes personalidades que me fueron pasando sus recetas y son las que actualmente realizo. La cocina argentina es muy especial porque está llena de sabores y costumbres que hacen muy particular a cada región. Y a mi me gusta interpretar esas costumbres y llegar a esa idea que la gente pretende.

¿Cómo vivieron usted y su gente este tiempo de pandemia?

Lo vivimos con mucha preocupación pero también nos ocupamos de la sanidad de nuestras instalaciones, y respetamos todas las reglas tanto de higiene, como de comportamiento social que la situación pide. Tuvimos que organizar a nuestros clientes también, sugerirles que traigan sus listas hechas, que piensen varios menús antes de venir a la Estación, que traigan también la lista de la mamá o la vecina que no puede moverse y así vamos saliendo del paso.

¿Cómo se preparan para el Día del Padre?

Bueno esperamos que la sociedad pueda celebrar en familia esta fecha tan importante, pero nosotros decimos que cualquier ocasión es buena para encender un fuego y reunirse aunque sea de a tres. Vamos a tener todas las carnes, como siempre, cerdo, cordero, pollo, asado y estamos a la espera de los mejores cortes en estos días. También ofrecemos combos para menús semanales, especiales para “cocina de olla”.

¿Quiere mandar algún saludo en este día?

Si, gracias. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente de mi oficio, que pelea cada día con sus trajes blancos, porque nuestra tarea fue nominada esencial en estos días. Agradecer a mi familia que me alienta desde Campo Grande, porque no pude ir a casa por más de 60 días y un saludo especial al Sr. Brígido Melo y familia.

A la gente que me acompaña, Chinche, Manuel, Lucas y por supuesto a Don Juan Buenaventura que hace que la Estación de Carnes sea posible. A todos ellos Feliz Día del Trabajador de la Carne.