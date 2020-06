Liga Posadeña de Fútbol, una de las pioneras de Argentina en retornar a los entrenamientos, aunque el torneo aún está lejos de arrancar

Nelson Castelli, presidente de la LPF, señaló que el comienzo del certamen dependerá en gran medida de lo que suceda en AFA, donde aún no hay un definido un protocolo para que los equipos puedan volver a las prácticas. Descartó la posibilidad de jugar la Copa Posadeña este año.

Mientras que los programas deportivos de la Ciudad de Buenos Aires hablan de “utopía” al analizar la posibilidad del regreso al trabajo de los equipos de fútbol en el corto plazo, en Misiones la vuelta ya es una realidad, al igual que en Jujuy y en Salta.

Tres equipos que integran la Liga Posadeña retornaron a los entrenamientos, luego de presentar un protocolo sanitario y el mismo sea aprobado por el Gobierno provincial con algunas modificaciones.

Los conjuntos que actualmente se encuentran practicando son Andrés Guacurarí, Bartolomé Mitre (en todas sus categorías tanto masculino como femenino) y Jorge Gibson Brown, aunque se espera que en los próximos días se sumen todas las instituciones de Posadas a medida que puedan cumplir con las normas sanitarias.

Entrenamiento Club Atlético Brown

En diálogo con Misiones Online, el presidente de la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) Nelson Castelli calificó de “muy importante” el regreso a las prácticas, pero advirtió que todavía es muy pronto para pensar en volver a disputar el torneo doméstico.

Como principal inconveniente para aventurar una fecha de competencia, señaló que al estar afiliados dependen directamente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lo que decida su Consejo Federal que regula las categorías de ascenso del interior. Cabe destacar que la liga argentina es una de las pocas de Sudamérica que no hay presentando un protocolo para la vuelta a las prácticas de los equipos profesionales.

Como segundo punto, Castelli argumentó que en caso de tener el visto bueno del Consejo Federal después es necesario tener la autorización de la Provincia primero y después de cada intendente de las localidades que integran La Liga Posadeña. Estos son Posadas, Santo Pipó, Garupá, Candelaria, Corpus, Santa Ana y Bompland.

“Estábamos hablando que podría volver a fines de agosto o de septiembre”, analizó.

El titular de la LPF adelantó que al iniciar después de mitad de año ,el futuro torneo no será obligatorio, no tendrá descensos y no habrá sanciones. Pero indicó que deben jugar porque tienen que definir los dos representantes que tendrá el fútbol argentino en el próximo Torneo Regional Amateur.

Por último, reveló que este año no se disputará la Copa Posadeña que también otorgaba un cupo al certamen mencionado anteriormente. “Lastimosamente no nos dan los tiempos para jugarla”, lamentó.

Protocolo sanitario

Sobre el protocolo sanitario que permitió la vuelta a los entrenamientos, Castelli detalló que las prácticas son de a cinco jugadores y manifestó su deseo de elevar ese número de futbolistas teniendo en cuenta las dimensiones de los campos de juego.

“Los campos de juego tienen una dimensión de 70 x 100 metros. Como mínimo, en ese tamaño pueden entrenar 10 jugadores respetando la distancia social. Al ser un fútbol amateur, con cinco jugadores tenemos que disponer de más turnos y eso es más horas para el cuerpo técnico, médicos, etc”, sostuvo.

LD