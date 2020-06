Enfermero se aplicó la vacuna experimental contra el coronavirus: «Mi mujer no me habló por tres 3 días»

Joan Pons, enfermero español del Hospital de Sheffield, a unos 100 kilómetros de Londres, explicó que se dio la vacuna anticoronavirus porque el aislamiento social que desató la pandemia no es normal. «El año que viene quiero una vida normal», dijo en Buen Telefe este miércoles.

Joan Pons es un enfermero español que se ofreció como voluntario en un ensayo en humanos de la vacuna contra el coronavirus, del que participan 10.000 personas.

Pons, que trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital de Sheffield, cerca de Londres, en el Reino Unido, fue inoculado el pasado viernes y a cinco días de la aplicación no tiene síntomas. Sin embargo, admitió que su familia no apoyó su decisión. «Mi mujer no me habló por tres 3 días», confesó en Buen Telefe.

Explicó que prevé que la vacuna esté lista a fin de año. Y expresó que su decisión tiene que ver con el hartazgo que le provocó el aislamiento social con el que el mundo reaccionó a la pandemia.

Esta investigación en la que ha participado y que se lleva a cabo en la Universidad de Oxford está considerada como una de las más avanzadas del mundo.

Fuente: Telefe Noticias