El flamante director ejecutivo de Yacyretá recorrió las oficinas de Posadas y agendó una reunión con Duarte Frutos para los próximos días

Ignacio Barrios Arrechea fue oficializado este miércoles como la máxima autoridad de la central hidroeléctrica, lado argentino. Visitó las oficinas céntricas de Posadas y se comunicó telefónicamente con su par paraguayo, con quien se reunirá en los próximos días para iniciar tareas en conjunto.

Tras conocerse a primera hora de este miércoles el decreto presidencial que designa al misionero Ignacio Barrios Arrechea como nuevo director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, el hijo del ex gobernador de Misiones visitó las oficinas que el organismo tiene en el centro de Posadas y conversó telefónicamente con el director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos. Al margen de los saludos de rigor y las palabras de bienvenida que el ex primer mandatario guaraní le ofreció a Barrios Arrechea, agendaron una reunión a desarrollarse próximamente para continuar trabajando en la generación de energía.

A casi seis meses de la asunción del nuevo gobierno nacional, el nombre del nuevo responsable de la central hidroeléctrica tardó en conocerse y provocó incluso una danza de apellidos que nunca se confirmó. El rumor más fuerte se conoció en las horas previas a la visita de Alberto Fernandez a Misiones, el pasado 28 de mayo, cuando se especulaba que anunciaría al hijo del ex gobernador Cacho Barrios Arrechea. Nada eso ocurrió. Incluso cuando el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación fue abordado por la prensa y consultado por el sucesor de Goerling, Matías Kulfas sólo se limitó a responder “lo sabrán en los próximos días”.

Cuando la conferencia de prensa del presidente Fernández en la Residencia del Gobernador Herrera Ahuad culminó, la reunión a puertas cerradas que mantuvo el primer mandatario nacional con los principales dirigentes políticos de Misiones, incluyó entre los temas, el nombre a designar en Yacyretá. Según fuentes consultadas, Alberto Fernández quería tener el aval de Carlos Rovira antes de firmar el decreto y ofreció un paquete de obras, programas y recursos. “Lo más importante que tenía para dar Yacyretá a los misioneros eran las obras complementarias, que en su momento llegaron y fueron muy importantes”, argumentaron fuentes vinculadas al gobierno provincial.

¿Quién es Ignacio Barrios Arrechea?

De apellido ilustre en la historia política misionera, Ignacio es hijo de Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, gobernador radical de Misiones en el retorno de la democracia, quien dejó su sillón tres meses antes de cumplir su mandato para ocupar el cargo de ministro de Salud de la Nación en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Ignacio es empresario maderero, titular de la firma EcoMadera con sede en Garupá que, a pesar de sufrir un voraz incendio en diciembre último con pérdidas totales, continúa ofreciendo muebles de madera maciza y renovable. “La preocupación por el cuidado del medio ambiente ha sido un punto de partida para nuestra empresa, de ahí el nombre de EcoMadera, y su correcta decisión de usar madera procedente de bosques implantados, cuya explotación no significa pérdida de masa forestal pues vuelven a plantarse y a reanudar el ciclo, haciendo sustentable su aprovechamiento. Se suma al uso de la madera renovable, el respeto por el bosque nativo el cual permanece cumpliendo su función de primer eslabón en el cuidado climático produciendo oxígeno, captando gases dañinos, custodiando la flora y fauna y embelleciendo el paisaje…”, reza parte de la presentación en el sitio web de la empresa.

El incendio del pasado 14 de diciembre no fue el único que sufrió el aserradero ubicado en la ruta 12, porque diez años antes, en 2009, Misiones Online consignó que el 4 de diciembre de ese año, “un incendio de grandes proporciones se desató en la fábrica de muebles Ecomadera, ubicada cerca de la Garita del kilómetro 10, que pertenece al ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea. Cuatro dotaciones de bomberos de Posadas y de Garupá intentaban al cierre de esta edición controlar las llamas que se desataron en un depósito que contendría los muebles ya listos para la venta. Los vecinos fueron los que alertaron del fuego, ya que el propietario no se encontraba en el lugar. Vieron las llamas y escucharon explosiones que serían de latas de pintura que estaban en el lugar. La alarma se disparó rápidamente, ya que frente a la fábrica se encuentra la empresa oleohidráulica Norte, que contiene material altamente inflamable y muy cerca está la planta de Amarilla Gas, aunque finalmente el fuego no se propagó. Según allegados a la empresa, el fuego se habría iniciado por un cortocircuito…”.

Pero no todas son pálidas para Ignacio Barrios Arrechea en su historial con la empresa EcoMadera. En febrero de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su nombre ocupó páginas en todos los medios nacionales, cuando la Jefa del Poder Ejecutivo, en cadena nacional, lo elogió por haber mantenido los precios, pese a los intentos de algunos proveedores de aumentar sus ganancias. Oportunamente, en diálogo con la prensa misionera, Barrios Arrechea contó su estrategia tras sufrir aumentos repentinos en los costos. “Me molestó sobre todo los cortes de entrega, porque no tenían precios. Cortar la entrega me parecía una barbaridad. Por eso salimos a vender el doble, para mandar un mensaje, y nos fue excelente”, manifestó. Precisó que los proveedores que más aumentaron fueron los de maderas, pinturas y destacó que en transporte fueron los más medidos. “El objetivo fue paremos la pelota y nos fue muy bien”, remarcó.

Para Ignacio Barrios Arrechea no es nuevo recorrer las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá. Desde el año 2000 y hasta el 2015, desempeñó tareas en el área de Medio Ambiente hasta que dejó el cargo en la gestión de Humberto Schiavoni.

