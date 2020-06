¿Cómo afectó la cuarentena a los hábitos alimentarios de los misioneros?

La presencia del coronavirus en la Argentina modificó sustancialmente los comportamientos de las personas en muchos aspectos, entre los cuales se destacan las prácticas de higiene, modalidad de trabajo, rutinas y horarios, alimentación y actividad física.

A nivel nacional, la Sociedad Argentina de Nutrición realizó una encuesta reciente que arrojó datos importantes sobre cómo impacto la cuarentena en los hábitos alimentarios de los argentinos, donde lo más significativo es el aumento de peso (6 de cada 10 manifestó haber aumentado de peso), la ansiedad relacionada a la comida, el sedentarismo, consumo de harinas y mayor ingesta de bebidas azucaradas y alcohólicas.

Con el objetivo de tener datos locales, días atrás hemos realizado en este medio una encuesta sobre los hábitos alimentarios de los misioneros en la cuarentena, para ver si los mismos se relacionan con los datos nacionales o existen diferencias en nuestra forma de alimentarnos.

Resultados

La encuesta estuvo destinada solamente a los habitantes de Misiones, mayores de 16 años, cuyo rango de edad con mayor participación fue de 26 a 45 años (60,7%).

Sobre la pregunta sobre si han cambiado sus hábitos alimentarios en la cuarentena, la mayoría (71,4%) manifestó que sí, distinguiéndose dos grupos: por un lado, quienes dicen que “sus hábitos han mejorado” (35,7%) y aquellos que dicen que “han empeorado” (35,7%).

Respeto al consumo de agua, la mayoría (52,4%) dice no consumir más de 6 vasos diarios de la bebida vital. Además, se indagó sobre la ingesta de gaseosas y bebidas alcohólicas, donde los resultados son: igual número de personas que manifiestan no haber consumido más gaseosas en cuarentena (29,8%) y aquellas que dicen haber consumido lo mismo que antes de esta etapa (29,8%). Quienes sí dicen haber consumido más corresponden al 17,9% de los participantes, habiendo un 22,6% que indica que no consume gaseosas.

En relación a las bebidas alcohólicas, la mayoría (36,9%) manifiesta no haber consumido más que antes, un 26,2% dice que consumió lo mismo que antes, el 19% sí consumió más en la cuarentena y un 17,9% indica que no consume bebidas alcohólicas.

Por otra parte, se consultó sobre la ingesta de frutas y verduras, donde la frecuencia de consumo mayoritaria es entre 2 y 4 veces por semana (41,7%), mientras que solo el 25% dice consumirlas todos los días. Existe otro grupo, que corresponde al 23,8% de los participantes que manifiesta consumir frutas y verduras menos de 2 veces por semana.

Una característica de la cuarentena es, sin dudas, el aumento de preparaciones caseras. La mayoría (81%) manifestó que Sí han realizado preparados en casa, como ser medialunas, chipas, bizcochuelos, budines, entre otros.

Un aspecto que muchos expresan que afectó la cuarentena, es el orden de las comidas y sus horarios. En la encuesta se consultó acerca de ello, y la mayoría de los participantes (45,2%) dice hacer las 4 comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), mientras que un 39,3% no las cumple y un 15,5% manifiesta comer más por hacer “picoteos” entre horas.

No obstante, también se indagó sobre la ansiedad, y la gran mayoría (78,6%) dice haber comido por ansiedad en varias ocasiones. En relación a qué alimentos o bebidas eligen cuando se presentan dichos episodios, la mayor parte (38%) dice elegir dulces (golosinas, chocolates, masas dulces), le siguen las frutas (26,6%), los snacks salados: papas fritas, chizitos, palitos, etc. (20,3%). Además, otros manifestaron que eligen tomar agua o mate, comer queso y dulce, barritas de cereales, maní, sándwiches, pan, chipas.

El principal temor de la población es el aumento de peso en la cuarentena, sobre lo cual se consultó si los participantes han controlado su peso actualmente. La mitad (50%) manifestó que no se ha pesado, mientras que la otra mitad que sí lo ha hecho, el 26,2% aumentó de peso y un 23,8% no.

Finalmente, se incluyó a la actividad física en la encuesta y más de la mitad (56%) manifiesta no realizar actividad física en casa.

Cabe aclarar que ésta es una encuesta que se realizó a los lectores de Misiones Online y no representa un estudio poblacional.

En los próximos días se abordarán estos resultados con análisis y recomendaciones para lograr mejorar nuestros hábitos y cuidar la salud.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147