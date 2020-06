Comercios que migran a zonas más populares y un centro vacío: la nueva cara de Puerto Iguazú que deja la pandemia

Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazu informó que a pesar de haber transcurrido casi un mes de la habilitación para el funcionamiento de los comercios, el panorama continúa siendo sombrío para la ciudad de las cataratas. Se estima una caída del 80% en mayor, respecto a lo que se totalizó en febrero, antes de la pandemia.

Un sondeo de la Cámara de comercio de Iguazú reveló que a fin de mayo y los primeros días de junio, las ventas en los comercios de la ciudad de las cataratas fue 80% menos que en febrero, un mes antes del aislamiento social preventivo y obligatorio.

«Quedamos sorprendidos de este porcentaje tan bajo y al principio de mayo hicimos un mostreo y nos dio un 70% menos de venta que un mes habitual», informó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara De Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazu

Indicó que similar fue la situación de los bares, que los pocos que abrieron solo trabajaron entre el 20% y 30% de su capacidad.

Señaló que el tejido comercial está apuntado al turismo y al movimiento fronterizo impulsado por Foz de iguazú y Ciudad del este. «Muchos hoteles cerrados, comercios, restaurantes, etc, pero lo sorprendente es que como bajó también el consumo interno, el centro de Iguazú, que se ubica entre las zonas más turísticas solo tiene tres locales abiertos. Las personas están migrando sus negocios al Barrio las Leñas».

Barreto explicó que esta migración a zonas más populares se dio en gran parte por los costos de alquileres y por el flujo de personas que se encuentran en estas zonas. «El Barrio Las Leñas, seria como Villa Cabello en Posadas, donde el consumo y movimiento de Iguazú está allá y ya no en el centro. Allí hay un consumo de la gente que vive en la zona y accede a precios más baratos, pero es preocupante que el centro turístico esté vacío».

Indicó que muchos locales cambiaron «la semana pasada hubo varias rescisiones contractuales y todos se están yendo para el Barrio Las Leñas, incluso hay una panadería en Iguazú que tenía solo un local en el centro, pero ahora ha abierto dos locales en el barrio». Detalló que un local de 60 m2 en el centro tiene un costo de 30 mil pesos, mientras que en esa zona puede llegar entre los 8 mil a 10 mil pesos.

Explicó que a diferencia de Posadas y Oberá, en Puerto Iguazú el 90% de la economía depende del turismo y al no estar activo el sector, muchas personas están con ingreso cero. «La gente no tiene plata para hacer una compra, a veces no tiene ni para comprar alimentos y será imposible que salga a comprar ropa y zapatos».

Según Barreto los que mantienen sus compras son los supermercados y «los minimercados de barrio fueron los que tuvieron que hacerse más competitivos y así lograron mejorar sus ingresos»

El titular de la Cámara de comercio e Industria de Iguazú informó que elevaron al Gobierno Provincial una solicitud donde están pidiendo algún tipo de subsidio respecto a la luz, el pago de ingresos brutos no diferido. «Más allá de los famosos créditos tasa 24, 20 o los del Fondo de Crédito que son bueno y mejores que de Nación , pero a la gente de Iguazú les hace difícil acceder por temas logísticos porque demandan que presentemos la documentación en Posadas»

Por último, en relación al pago del aguinaldo, dijo que muchos empresarios están dialogando. «Hay muchos comerciantes que no van a poder afrontar el aguinaldo y muchos están afrontando el pago de este deber a futuro, siempre previendo que la situación mejore»

SPM