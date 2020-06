Chubut: el juez rechazó el acuerdo del fiscal Rivarola que hablaba de “desahogo sexual”

Nieto Di Biase objetó que la causa necesita mayor conocimiento de los hechos en clara oposición a los últimos avances en los cargos contra “la manada de Chubut”.

El juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó el acuerdo firmado por el fiscal Fernando Rivarola en el que calificó a los hechos de la “manada de Chubut” como “desahogo sexual” en la causa que investiga los abusos de un grupo de jóvenes a una menor de edad en septiembre de 2012.

La autoridad judicial resolvió que se necesita de mayo conocimiento de los hechos según el artículo 355 del Código Procesal Penal. Además, consideró como exigua a criterio del magistrado la pena acordada así como también acordó que la calificación propuesta es errónea.

El juez objetó la pena pretendida de tres años y aseguró que se debe acatar la norma y aplicar una de entre 8 y 20 años de prisión. La autoridad expresó en su resolución: “Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”. Vale la pena recordar que tres de los seis imputados en la investigación acordaron una aceptación de culpa, lo que significa una pena más leve.

La palabra del juez sobre la causa calificada por el fiscal como “desahogo sexual”

El documento de parte del juez Nieto Di Base recalca: “Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por sí solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley”.

Fuente: Radio Mitre