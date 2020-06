Aunque no han alcanzado los niveles de ventas previos a la cuarentena, comerciantes de Alem destacan que sí han tenido una demanda positiva

Desde la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem (Crica) sostienen que los comercios relacionados con electrodomésticos, tiendas de ropa y supermercados están entre los más demandados. Por otro lado, solicitan libertad para disponer de los horarios, según la demanda de los clientes.

El presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem (Crica), Federico Gartner sostuvo que tras un mes desde la apertura de los comercios en la localidad, la demanda ha sido positiva.

«Fue muy positivo, pero los valores todavía no llegaron a los niveles previos a la cuarentena. Algunos les va mejor y otros no tan bien. Todavía no tenemos exactitud en todos los rubros».

Precisó que tiendas de ropa, electrodomésticos y supermercadismo estuvieron entre los rubros con mayor demanda.

Horario

Explicó que uno de los problemas más importantes y que afecta a todos los rubros es el horario corrido,

«Con el límite que tenemos en la disponibilidad de manejar nuestro horario, hay comercios chicos cuyo horario era diferente, ahora se les complica estar de 8 a 18 horas (…) un kiosko o un almacén en un barrio trabajaban en horarios diferentes según la demanda de las personas y hoy un poco la queja y otros no pueden trabajar los fines de semana».

Señaló que se debería volver a la libertad comercial y que cada empresario administre su negocio de acuerdo al cliente.

Precisó que el tema del cepo cambiario está afectando el tema del ingreso de algunos insumos.

Sobre el pago de aguinaldos, señaló que cada comerciante tiene un compromiso con su gente y aunque es difícil «haremos un esfuerzo personal para cumplir y que la gente esté bien».

