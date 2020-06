Un defensor de Sacachispas dio positivo de coronavirus

En las últimas horas se confirmó del quinto jugador de fútbol en dar positivo para Coronavirus. Sacachispas difundió que el defensor Mariano Klaus tiene Covid-19 y se encuentra en un hotel junto a su madre y hermana. Cabe recordar que el posadeño, Federico Martínez, forma parte del plantel lila que disputa la B Metro.

El defensor se encuentra en buen estado de salud, sin síntomas al momento de detectarse la enfermedad y aislado en un hotel de San Telmo. Él mismo pidió que le hicieran el test luego de confirmarse que su madre y hermana tenían coronavirus. Asimismo, el padre del jugador y utilero del equipo, se encuentra a la espera del resultado de test.

Informamos que Mariano Klaus, jugador de Saca, dio positivo de Covid19 y se encuentra bien de salud, cumpliendo el aislamiento en un hotel dispuesto para ese fin junto a familiares. Su papá el Polaco, que es nuestro utilero, se realizó el test, quedando a la espera del resultado — Sacachispas (@SacachispasOK) June 9, 2020

Cabe recordar que con Klaus son 5 los positivos para covid-19 en el fútbol argentino, la lista la completan Camila Godoy (River Plate), Stephanie Rea (Excursionistas), Thiago Taborda (de la novena división de Racing) y Agustín Cardozo (Tigre).

Por su parte, Federico Martínez, jugador de Sacachispas confirmó a Misiones Online que él se encuentra en buen estado de salud, sin síntomas y haciendo la cuarentena en Posadas. El delantero llegó a la capital provincial una vez que decidieron “suspender” el fútbol.

Al respecto de la situación y del equipo el misionero dijo “él está asilado con su familia, se encuentra bien. Yo estoy en Posadas”, contó

Seguidamente comentó que “una lastima porque venimos en levantada, estábamos agarrando confianza en los últimos partidos, pero bueno paso esto y no queda otra que aguantar que pase. Voy a ver que voy a hacer con mi futuro, tengo una incertidumbre, no sé si voy a continuar o no. Mi contrato vence ahora en junio, pero cuando llegue la fecha vere que pasa”, finalizó el posadeño.

AR