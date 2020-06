Hoteles postpandemia: los desafíos económicos que enfrenta uno de los últimos sectores en ser reactivado

Referentes del sector analizaron la situación del turismo en general y del hotelero. Precisaron que uno de los mayores desafíos que enfrentan es la falta de certidumbre para la planificación de sus estrategias. Esperan que para el mes de septiembre ya puedan retomar su actividad.

Desde el 19 de marzo que se pararon las actividades del sector, el rubro hotelero y los afines vieron perjudicado notablemente sus ingresos y aunque este panorama afectó a toda la tierra colorada, en Puerto Iguazú el escenario es aún más alarmante, debido a que más del 80% de la economía de esa localidad depende directa e indirectamente del sector turístico, lo que ha dejado un ambiente en el que los hoteles están cerrados, los locales de artesanía vacíos, fotógrafos y guías de turismo buscando sobrevivir.

«Nosotros y creo que nadie esperaba este covid-19 y cada uno se rearmó como pudo. Es como cuando te llega una guerra y te armás como podés. Tuvimos una permanente comunicación con todos los sectores y con la parte interna de las empresa. Nuestro mayor problema es la gran incertidumbre que tenemos a futuro. Sería muy importante tener parámetros para saber cómo actuar», afirmó Patricia Durán Vaca, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Misiones y presidente de la filial de Iguazú de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina.

Duran explicó que para retomar las funciones debe haber un trabajo mancomundado, esto se debe a que deben darse las condiciones como la apertura del transporte aéreo, transporte terrestre, los protocolos, el parque nacional y la frontera. «Tenemos la conciencia de lo que significa el covid, no estamos haciendo un juicio de valor, pero lo que importa es el desastre económico que ha dejado a su paso, porque hay empresas que están al borde del cierre y otras que están que se endeudan en pasivos para poder subsistir (…) tener certidumbre es saber hasta cuándo podemos endeudarnos y hacer esas medidas, estamos yendo en un camino muy complejo porque en Iguazú se vive casi al 100% del turismo directa e indirectamente».

Las expectativas para el regreso de los hoteles y alojamientos aumentan y es que en el sector turismo, este rubro ha sido uno de los más afectados, específicamente por su alta dependencia de la demanda internacional.

Santiago Lucenti, presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú, destacó que aunque se abrieron las puertas de los bares, «todavía hay mucho por hacer». Indicó que esta acción significa que «los dueños apuestan a hacer los primeros pasos para la reactivación».

Precisó que por el lado de los restaurantes de hoteles, no existe algún tipo de viabilidad porque están dirigidos y orientados exclusivamente al turismo. Solo el año pasando un millón 600 mil visitantes llegaron a Iguazú con una proyección de crecimiento de entre 10% y 15% anual. «Hoy la oferta hotelera que hay, no había una demanda hasta que se vuelva a la normalidad. Creemos que recién cuando podamos tener vuelos, el parque abierto y habilitados los colectivos, vamos a poder recién en condiciones de abrir los hoteles y , aún así, no van a poder abrir».

El empresario precisó que si bien Iguazú tiene ese millón 600 mil visitantes del parque, pero de ese monto 700 mil son extranjeros, luego 200 mil que están alojados en otros países y localidades como Foz de Iguazú, «por eso nosotros calculamos que Puerto Iguazú será un destino que con suerte trabajará con 800 mil habitantes. Esos números son los que teníamos en el 2006-2007. Eso quiere decir que sobran como 10 mil camas por falta de demanda. Por eso estimamos que la situación se normalizará en el 2021 o 2022″.

Coincidió Durán Vaca quien esperó que en enero y febrero del próximo año ya se vena algunos avances. «Sería fantástico que el 1 de septiembre empecemo y es importante, sobre todo la apoyatura específicamente a Iguazú y al sector turístico de Misiones y esta ayuda debería ser diferenciada al de las otras regiones».

En relación a la mano de obra, explicó que mientras siga llegando la ayuda del Gobierno, las empresas procuran salvaguardar a sus trabajadores. «El tema va a ser que en la situación en la que nos encontramos. Si los hoteles van a estar en un 20% de su ocupación, será inviable mantener todos esos puestos laborales», dijo Lucenti.

Medidas diferenciadas

El titular de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú explicó que «La recuperación en otros lugares del país es mucho más rápida que en Puerto Iguazú. Por ejemplo en Capital Federal, una vez que esto pase y se solucione, la demanda es diferente porque tenemos un cliente corporativo como puede pasar en Posadas de empresas que van a hacer trámites y trabajar, donde mucho depende de lo comercial y no tanto de hacer turismo. En cambio en Iguazú las personas que van , van para ver las cataratas».

Por su parte, la empresaria indicó que debido a los ingresos nulos para el turismo, muchos empresarios optaron por créditos y «muchos de los créditos llegaron a tasas de 24% no es tasa cero». Añadió que a diferencia de otras localidades en la ciudad de las cataratas no hay otra actividad económica de tal magnitud como la turística. En otros lugares, siempre hay un aserradero, un forestal o se fabrica determinada cantidad de tecnología, pero en el caso de Iguazú solo hay turismo. También hay empresas aisladas como en el caso de San Ignacio, Saltos del Moconá o Salto Encantado que también se han visto afectadas,(…) si no damos urgente una respuesta a todos los sectores de la población tememos lo peor«

Lucenti Señaló que en relación a los hoteles «tuvieron que dar de baja muchos de sus servicios y que luego estuvieron acumulando deudas y que incluso muchos hoteles han tenido que solicitar crédito para pagar los salarios e indicó que aunque hay entidades que no están exigiendo el pago de impuestos, estas deudas se acumulan«.

Otro de los desafíos es la problemática de la liquidez. «Nuestro sector no tiene liquidez, podés tener una propiedad que vale una fortuna, pero no tenés ni un peso para afrontar nada. Primero empezó a afectar a los autónomos, luego al personal y ahora alas empresas mismas».

Estimo que a la fecha, ya se han cerrado unos tres hoteles (entre grandes y pequeños) y unos cuatro restaurantes, solo en la ciudad de las cataratas.

Otros afectados

Lucenti destacó que «desde el día 1 entendía que tenían que cerrar y que su principal preocupación fueron los trabajadores autónomos que iban a ser afectados tales como: los fotógrafos, guías, los remises y taxis que no hay forma de protegerlas y generarles ingresos en estos meses y ahora llegamos a un momento en el que estamos complicados las empresas porque tenemos 4 meses sin ingresos y nuestro sector está destruido».

Señaló que saben de que el Gobierno entiende la crisis que están atravesando y que han prometido medidas postpandemias.

Coincidió la empresaria, quien manifestó que la situación del sector es muy crítica porque muchas son pymes. «La mayoría son pymes, no grandes, pero todas están con problemas. El trabajador autónomo como el caso de un guía, de un remisero o taxista que vive directa e indirectamente del turismo es una gran preocupación porque también hay que sostenerlo, pero ahora las empresas que son las generadoras de empleo están en un momento muy grave«.

Duran añadió que en este momento se debe buscar cómo sobrevivir en una situación crítica. «Siempre hemos sido positivos, pero en esta oportunidad ante la incertidumbre no podemos planificar. Por el momento estamos terminando los protocolos para darlos a conocer».

Por su parte, Nicolás Trevisán, integrante de la cámara de comercio e Industria de Posadas afirmó para Radio Libertad: «Creemos que el turismo misionero podría empezar a operar en breve y nuestra expectativa es que para las vacaciones de julio ya haya un protocolo para las cabañas y en algunos lugares turísticos y eso creo que se puede ir encarando y comercializando con algunos sectores», dijo.

Lo que dejó el covid al sector

Lucentti destacó que el protocolo que le acercaron desde la provincia es altamente cumplible. «Lo que más va a cambiar son los espacio con mucha aglomeración de gente. Por ejemplo, los buffet para la cena, para el desayuno y las áreas comunes donde se compartían los diarios , revistas y control remoto de los televisores ya no estará. Ahora hay que pensarlo todo de manea más personal».

¨Por su parte, la empresaria explicó que trabajan en forma conjunta durante todo el proceso de experiencia de un turista. «hablamos desde que el turista sale de su destino, tiene que venir con un covid free o algo que certifique que no tiene coronavirus. La historia es que si yo tengo el mismo protocolo y entrás al hotel, al parque y a cada rato te están haciendo pruebas, anulás la experiencia. Estamos trazando un camino para que se cuide a los colaboradores y a los viajeros. Haremos un serio internacional con determinados parámetros para cuidar a todos. Tenemos entre 20 y 30 puntos pero que no se repitan (…) Debemos prever de no estresar al turista«.

SPM