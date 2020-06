Destinarán 493 millones de pesos para reactivar la salud privada en Misiones

Con fondos provinciales, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció un aporte financiero extraordinario para médicos de cabecera, prestadores profesionales, clínicas y sanatorios que trabajan con el Instituto de Previsión Social y que no percibieron la totalidad de los pagos en los últimos meses, por la pandemia.

El esperado pronunciamiento del Jefe del Poder Ejecutivo de Misiones, se concretó en la mañana de este martes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde Oscar Herrera Ahuad consideró que “atendiendo el actual contexto económico que ha originado que los prestadores médicos privados no están percibiendo la totalidad de los pagos que regularmente recibían de la mayoría de las obras sociales y a fin de atender la situación financiera de dichos prestadores, es que para los meses de junio y julio resolveremos un aporte para médicos de cabecera, profesionales prestadores y clínicas y sanatorios”.

Acompañado por el vicegobernador Carlos Arce, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán y el presidente del IPS, Lisandro Benmaor, Herrera discriminó uno a uno los fondos que comenzarán a abonarse al sector de la salud, “que es privado pero sigue siendo un sector de la salud primordial en estos tiempos y que viene a acompañar a los anuncios que ya realizamos de un bono para los trabajadores de la Salud Pública, además de las líneas de créditos que otorgamos en el inicio de la pandemia”.

Médicos de cabecera

“En virtud que algunos profesionales que ejercen como médicos de cabecera no han podido atender la misma cantidad de pacientes que en los meses previos a la medida de aislamiento obligatorio, aquellos que no lleguen a las 100 consultas en el mes, se les liquidará por la cantidad de consultas del mes de febrero, imputando el excedente de lo liquidado o facturado como profesional a cuenta de futuras prestaciones o, en el caso de que registrara alguna acreencia hacia el IPS Social de prestaciones extras cápitas, se imputará a la cancelación de la deuda”, fue el primer ítem que explicó el gobernador. “En este caso, el esfuerzo representa $19,5 millones y permitirá que los médicos de cabecera del IPS no perciban un monto menor en la liquidación que de los meses precedentes”, amplió.