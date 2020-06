Alberto Fernández negó que la expropiación de la empresa Vicentin sea idea de Cristina Kirchner

El Presidente aclaró que la medida surgió en conversaciones con el ministro Matías Kulfas.

Alberto Fernández aseguró que la decisión de intervenir y buscar la expropiación de la empresa cerealera Vicentin no fue idea de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El Presidente dijo que la medida surgió en diálogo con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y consideró que la decisión que tomó fue «absolutamente excepcional».

Fernández anunció el lunes en Casa Rosada que el economista Gabriel Delgado intervendrá la compañía, una de las principales agroexportadoras del país. Además destacó que la voluntad del Estado es «rescatar» a la empresa, que tiene una deuda total de U$S1.350 millones e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. Explicó que buscará la expropiación de la compañía en el Congreso y que será gestionada por YPF Agro.

El Presidente negó que la vice esté detrás de la medida. «No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica. Que hablé con Kulfas, con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que se sumó porque tenía un proyecto de expropiación», afirmó. Además dijo que la decisión que tomó fue «absolutamente excepcional por su naturaleza estratégica». «No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas», afirmó.

Pidió que nadie crea que tienen como política quedarse con empresas privadas. «Esencialmente porque no creo en eso», planteó y resaltó que Vicentin «no es una compañía próspera, sino quebrada». En esa línea, rechazó la propuesta de la diputada K Fernanda Vallejos, que planteó que el Estado debe quedarse con acciones de empresas a las que asiste para el pago de sueldos.

Aseguró que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros (salvo el de Desarrollo Productivo) no estaban al tanto de la medida. «No lo hablé absolutamente con nadie, excepto con Kulfas», dijo en diálogo con Radio Con Vos. Agregó que no cree que el Estado deba hacerse cargo de todo pero que «ante situaciones estratégicas, no puede estar mirando desde la platea».

Consideró que «hay una voluntad de demonizar a Cristina Kirchner y perjudicar al Gobierno mostrándola como un demonio que no es» y pidió que «si algo sale mal» que le echen le culpa a él, y no a su vice. Además dijo que «sería muy injusto» con la vicepresidenta si dijera que ella le «impone posiciones».

Relativizó la injerencia de la vicepresidenta en la gestión. «Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y yo no permitiría que exista», dijo, e indicó que tiene «miradas en común y otras divergentes» con ella.

Aseguró que la empresa «está en quiebra virtualmente, porque está en concurso de acreedores» y que si en cambio funcionara normalmente no habrían dispuesto la intervención y posterior expropiación. «Esa es la diferencia entre nuestra decisión y cualquier política intervencionistas o socialistas. Por eso me gusta hablar del rescate de Vicentin, es una empresa quebrada por la mala administración de los últimos años, donde hubo un festival de créditos», criticó.

«Quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista, sí me da vergüenza decir que el capitalismo en el que yo creo se fue transformando y se volvió financiero, sin contenido ético. Eso me avergüenza. Y los que creemos en el capitalismo debemos revisarlo», afirmó.

(Fuente: TN)