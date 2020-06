Sony confirmó fecha y hora para la presentación de PlayStation 5

El pasado jueves, día 4 de junio, era la fecha señalada para que Sony mostrara al mundo su nueva generación con un evento de presentación para los juegos de PS5. Dicho evento se vio pospuesto debido a las protestas sociales en los Estados Unidos, a la espera todavía de una nueva fecha para su celebración. Sin embargo, no habrá que esperar mucho más para ver a PlayStation 5 en acción.

Y es que hoy se filtró y luego confirmó Sony la nueva fecha del evento de PS5 para usuarios de todo el mundo, que tendrá lugar el 11 de junio a las 17:00 (hora de la Argentina, justo una semana después de la fecha original.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020