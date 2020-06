El “chaucha” Bianco recordó el ascenso de Guaraní Antonio Franco en 2014 y mencionó :»A la gente de Misiones le tengo un respeto enorme»

Hoy se cumplen 6 años del ascenso de Guaraní Antonio Franco a la B Nacional, hoy denominada Primera Nacional. El conjunto franjeado derrotó 1 a 0 a Juventud Universitaria de San Luis, en Villa Sarita y le alcanzó para quedarse con el pasaje a la segunda categoría del fútbol argentino. En la ida, el elenco posadeño había caído 2-1, pero con el triunfo de local y teniendo en cuenta que tenía ventaja deportiva, el empate global hizo que el ascenso quede en Misiones.

Jose María Bianco. Canal 12

Más de 15 mil personas habían presenciado el ascenso de Guaraní, que volvía a la categoría luego de 27 años donde hizo su última presentación en un torneo nacional. El gol de aquella noche recordada por los socios e hinchas del conjunto posadeño fue obra de Tobías Albarracín, defensor que fue fundamental en el recorrido hacia el ascenso.

El Torneo Argentino A 2013-14 fue la decimonovena y última temporada de dicha competencia, perteneciente a la tercera división del fútbol argentino. En aquel campeonato, el campeón fue Ramón Santamarina y el segundo ascenso quedó en manos de Guaraní.

Jose Maria el “Chaucha” Bianco fue el pilar fundamental de la vuelta de Guaraní, hoy 6 años después el entrenador recordó cómo fue el recorrido y la noche soñada por los simpatizantes franjeados. “Es grato recordar ese momento porque me vienen un monton de imagenes y sensaciones muy lindas de ese año que trabajamos y pudimos conseguir lo que todos queríamos”, recordó el DT de aquel ascenso.

Guaraní le ganó 1 a 0 a Juventud Unida y está en el Nacional B, crónica de Misiones Online: Mirá las fotos

El “chaucha”, ex jugador de Newell’s Old Boys, Independiente de Avellaneda, entre otros se refirió a la campaña que realizó aquel 2014 “fue un camino que trabajamos entre todos, la gente tuvo mucho que ver, teníamos un ida y vuelta importante en momentos que las cosas no salían de la mejor manera, nos retroalimentamos con fuerza y estábamos convencidos, disfruté mucho, me relacione mucho más con la gente luego de ese proceso con Guaraní Antonio Franco, viví en Posadas y la gente de Misiones le tengo un respeto enorme”, contó

“El equipo nos costó bastante armar, trajimos jugadores que eran titulares en los equipos que estaban y los trajimos a un plantel que tenían que pelear un puesto, porque el objetivo era armar un equipo competitivo. Por cada puesto traíamos dos jugadores importantes. La competencia fue muy sana entre todos, cada uno aportó lo suyo en el momento que le tocó jugar para conseguir el ascenso”, destacó José María Bianco.

Aquella noche Guaraní formó con; Federico Cosentino; Ramón Valdez, Alan Vester, Tobías Albarracín y Elian Kopp; Exequiel Narese, Osvaldo Young, Ezequiel Ceballos y Ramiro Pereyra; Cristian Barinaga y Enzo Noir.

“Esa noche excedió la capacidad, hubo gente que quedó afuera, pero que se quedó para esperar el resultado, me acuerdo de los cohetes, los fuegos artificiales antes de salir el equipo, la arenga, la emoción con el primer gol de Tobías, un par de atajadas de Cosentino que nos aliviaron, toda esa emoción que fue desatada al final. En un momento cuanto terminó todo me abrace con los colaboradores y me arrodille agarrándome la cara con las manos, largando una lagrimas y agradecimiento a todos”, recordó el ex entrenador de Guaraní.

Para que Guaraní logre el ascenso debió recorrer un largo camino en la Zona Norte (primera fase), donde clasificó segundo por detrás de Tiro Federal de Rosario. Cabe mencionar que los cuatro primeros de zona Norte y Sur clasifican al nonagonal, reducido que finalmente ganó Santamarina de Tandil.

Luego, los equipos fueron ordenados según su actuación en la segunda fase, numerados del 1.º al 14.º. Los ocho clubes provenientes del nonagonal ocuparon las posiciones del 1.º al 8.º, y los del repechaje del 9.º al 14.º.

A partir de ahí comenzó a jugar por el segundo ascenso, eliminando a Juventud Unida de Gualeguaychú en los Cuartos de Final (instancia en la que arrancó) y en Semifinales a Tiro Federal.

Para finalmente llegar a la final ante Juventud Universitaria de San Luis donde en la ida cayó por 2-1 y en la vuelta, en Posadas, con un estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira repletó de almas franjeadas, el equipo dirigido por el Chaucha ganó con gol de Tobías Albarracín a los los 39 minutos de la parte inicial e igualó el marcador y ascendió por ventaja deportiva.

Recordá la crónica de aquella noche: Guaraní le ganó 1 a 0 a Juventud Unida y está en el Nacional B

AR: Fotos: Sixto Fariña