Destacan el impacto positivo de los nuevos programas Ahora para la compra de electrodomésticos y materiales de construcción

«La opinión es positiva y fantástica pues al tener la suerte de estar en sintonía con varios colegas de distintas provincias, esta decisión termina siendo un hecho inédito positivo. El lograr que el dinero de los misioneros vuelva a Misiones de esta forma , me parece algo positivo y para copiar».

Explicó que habrán dos tipos de inscripciones, una la reincripción de lo que se venía haciendo lo de cuotas sin interés con el precio de contado y con un reembolso de 15% o 2,250 pesos, lo que resulte primero.

«La inflación nos fue llevando puestos y estos números quedaron descolocados y fuera de contexto. Los consumidores no podían comprar una heladera y lo que se buscó es otra inscripción para aquellos comercios que superen en su ticket promedio los 35 mil pesos que se venían hasta hoy, teniendo un reintegro del 5% o que se pueda financiar hasta en 20 cuotas sin interés».

«El consumidor va a optar hasta en 12 cuotas con reintegro o hasta 20 cuotas sin reintegro», afirmó.

Como se recuerda, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó la puesta en marcha de los Ahora Gastronomá y Ahora Misiones Durable, que entrarán vigencia desde el primer día de julio

«Hay que valorar las cosas positivas porque esto implicará que muchos tarjetahabientes tendrán que ampliar los topes de línea de crédito. Estaría bueno que el consumidor empiece a actualizar su carpeta y sus gastos para que su margen sea importante y aproveche el plan», afirmó el empresario.

Indicó que existe un tope de venta de hasta 100 mil pesos y que solo se podrá hacer con el Ahora Misiones

Por su parte Nicolás Trevisán,integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, afirmó que el programa Ahora Misiones también incluía la venta de motos, sin embargo habían solicitado al gobierno que segmentice un poco los programas.

«Era necesario por las diferentes características (…) la idea del Ahora Bienes Durables tiene como objetivo que el consumidor tenga un poco más de plazo y menos reintegro. Por suerte el Gobierno Provincial apoyó esta idea».

Indicó que todavía hay motos por debajo de los 100 mil pesos como las 110 centímetros cúbicos y las de 150 centímetros cúbicos el 50% por debajo de ese precio. «Por más que no hayan motos después por debajo de ese rango de precio, igual ayuda que una parte sea financiada con una tasa conveniente».

Señaló que tras la apertura de los comercios les sorprendió la demanda. «Hubo mucho más movimiento del que esperábamos. Hubo mucha demanda acumulada y la inflación genera un apuro de que la gente no se quiere quedar con el dinero y todo eso hizo que mayo sea mejor de lo que esperábamos».

Trevisán precisó que debido a la ubicación fronteriza de Misiones algunos comercios se han visto beneficiados y otros no. Por ejemplo las ciudades que comparten frontera con Paraguay no, porque el vecino país suele vender más y consume muy poco. «El Gobierno de la Provincia está reclamando a la Nación un sistema impositivo diferencial para poder competir a futuro en igualdad de condiciones con otras ciudades de frontera y esto no quita que haya sectores que están destruidos»

Sobre los programas

Ahora Gastronomía, es un programa nuevo destinado a bares, restaurantes, pizzerías y servicios de comida. Consiste en un reintegro del 20% con tarjeta de débito en los comercios adheridos y estará vigente todos los viernes y sábados, desde junio hasta fin de año.

Mientras que el Ahora Misiones Durable, es un programa que involucra a los comercios del rubro de electrodomésticos, construcción, mueblerías y venta de motos. Consiste en el 5% de reintegro a los consumidores que realizan sus compras con tarjeta de crédito en los comercios adheridos. Estará vigente el día lunes con una amplia gama de planes de pagos sin interés que incluyen la posibilidad de abonar en 3, 6, 12, 18 y 20 cuotas.