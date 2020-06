Crimen de la Sargento Rodríguez: buscan el arma homicida y al menos un detenido estaría dispuesto a declarar ante el juez

El pasado fin de semana prosiguieron los rastrillajes y allanamientos en la zona del Nuevo Garupá, en busca de elementos de pruebas (el arma homicida y una pistola reglamentaria), en la causa por el asesinato de la Sargento de la Policía de Misiones, Romina Rodríguez (35 años), acaecido en su vivienda del barrio Horacio Quiroga, el pasado martes 2 de mayo.

Ayer hicieron nuevos rastrillajes con apoyo del cuerpo de cadetes de la Policía provincial en distintos puntos de Garupá, en tanto, se aguarda para esta semana las declaraciones testimoniales de los cuatro jóvenes detenidos e imputados por el hecho.

Los acusados se negaron a declarar la semana pasada y fueron citados nuevamente ante el juez de Instrucción 2 de Posadas, Juan Manuel Monte, para la indagatoria. Esta mañana se especulaba que al menos uno de los cuatro detenidos estaría dispuesto a brindar testimonial ante el magistrado.

Cabe recordar que la suboficia Rodríguez –que cursaba el séptimo mes de embarazo de una nena-, recibió tres disparos de arma de fuego y murió desangrada en su dormitorio. Por su presunta vinculación con el crimen permanecen detenidos cuatro hombres de entre 18 y 28 años, los cuales poseen, además, antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Se trata de Adelio W. (28), Brián B. (18, Claudio O. (19) y Miguel B. (22). Los detenidos están imputados por el cargo de, ”homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda”.

En paralelo, el magistrado ordenó una serie de allanamientos en la zona de la casa de sargento asesinada, en las viviendas de los detenidos y rastrillajes en el barrio para hallar con el arma homicida. Se trata de una pistola calibre 22 corta, el arma utilizada para perpetrar el asesinato, de acuerdo a las pesquisas realizadas por los investigadores.

Además, se busca el arma reglamentaria –una pistola 9 milímetros- de la policía asesinada, que no fue hallada en su casa. Se especula que él, o los asesinos, se llevaron el arma después del ataque. Hasta ahora, el móvil del crimen sigue siendo el robo; al final habría sido un intento o robo fallido, dado que no se habrían llevado elementos de la casa, excepto la pistola reglamentaria de la suboficial baleada. Se investiga si ese (la pistola 9 milímetros), habría sido sólo el botín o los indicios de algún dinero en la vivienda que no encontraron, habría sido el móvil del atraco de la banda que culminó violetamente y con la muerte de la joven policía.

JAS