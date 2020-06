Coronavirus: estaban varados en Buenos Aires, volvieron a Misiones y descubrieron que le desarmaron y robaron la casa completa

No solamente los muebles y electrodomésticos se llevaron los delincuentes, sino también las maderas y las chapas con que estaban construidas las paredes y el techo. Les dejaron el terreno vacío. Ahora los tres integrantes de esa humilde familia que había viajado para trabajar, jóvenes padres de 18 y 19 años y un bebito de siete meses, necesitan ayuda para reconstruir su vivienda.



Así era la casa

Alexis de Matos contó a Misiones Online: «antes de ayer volví de Buenos Aires con mi pareja Teresa Piñero y mi hijo Luciano de Matos. Yo me fui por trabajo el 13 de febrero. Y estuve trabajando un mes y medio, hasta que empezó la cuarentena y ya no pude trabajar más. Me tuve quedar en la casa de un pariente que vive allá. Como no tenía más plata, le escribí a la Casa de Misiones y me dijeron que me iban avisar. Finalmente con mi familia pudimos viajar el jueves y cuando llego a Misiones, fuimos a nuestra casa que está en el barrio Tarumá (San Vicente) km 48 de la ruta provincial Nº 13 y no encuentro ni mi casa, ni nada de mis cosas. Me robaron todo lo que yo tenía y ahora yo tengo que hacer la cuarentena y no tengo a dónde vivir con mi familia. Encima como debo hacer la cuarentena obligatoria dos semanas, yo no puedo trabajar».



Así encontraron el terreno vacío

Alexis contó que en ese lugar tenia una casa de madera en su terreno, pero que solo quedó la tierra, literalmente le robaron la casa completa. En el interior de la misma también había cocina, garrafa, camas y roperos. El lugar tiene vecinos pero nadie sabe nada de los ladrones.



Ahora el joven padre de familia está alquilando un lugar por 15 días a una cuadra y media de su terreno porque tiene que hacer la cuarentena, pero necesita de la solidaridad de la gente, ya que los dejaron sin nada. Les hace falta ropas, colchones, frazadas, elementos de cocina, entre otras cosas. El teléfono de Alexis para quien quiera contactarse para brindarle ayuda a su familia es 011 1560598526.

GP