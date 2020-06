Reflexión del Pastor David Decena: «Seguí avanzando»

Utilizando la vida del rey David trataré de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se comporta una persona que no deja de avanzar? Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios.

Está de moda escuchar que la pandemia nos llevará a una “nueva normalidad”. No creo que sea relevante hablar de este asunto, lo único que sé, es que la vida que Dios soñó para nosotros sigue siendo la misma y no deberíamos adaptarnos a ninguna normalidad que nos desvíe del camino que el Espíritu nos llama a transitar.

Cuando encontramos en las circunstancias una excusa para acomodarnos, estamos delante de un problema. Veo constantemente a cristianos volver atrás y la excusa son circunstancias externas a ellos. ¿No será que nos escudamos detrás de personas, situaciones negativas y cuestiones ajenas a nosotros; para no reconocer que no supimos adaptarnos para seguir adelante? ¡Acá está el problema central! Es demasiado esfuerzo adaptarnos para seguir y por eso dejamos de intentar. Jesús es nuestro modelo perfecto de seguir avanzando a pesar del entorno.

Utilizando la vida del Rey David trataré de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se comporta una persona que no deja de avanzar?

1) No conoce excusas

‭1 Samuel‬ ‭16:10-12‬ ‭NTV‬‬. David podría haber usado una excusa excelente para tirar la toalla a mitad de camino: Su familia lo rechazó. Ni siquiera se habían acordado de él cuando el profeta vino, siendo que era él a quien Dios estaba buscando. ¿Qué hubiera pasado respecto a los planes de Dios si David utilizaba a su familia como una excusa para dejar de avanzar? Sea cual sea la excusa, entendamos que Dios espera de nosotros que renunciemos a ella. Mientras tengamos una excusa en nuestra boca, vamos a vernos limitados para avanzar hacia delante.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

A Jesús le pasó lo mismo. Su familia no comprendía su llamado y ministerio, y pensó que estaba loco (Marcos‬ ‭3:21‬). Pero el Señor no uso esto como una excusa para renunciar a la tarea que el Padre le había dado. ¿Cuántos renuncian a su llamado por el temor al rechazo? ¡Muchos! ¿Cuántos dejan de avanzar porque el enemigo está al acecho? ¡Un montón! Los mismos discípulos de Jesús se dejaron intimidar cuando Él fue apresado y huyeron como cobardes. Pero Jesús, al resucitar, trató con ellos, y les mostró que valía la pena que estuvieran dispuestos a renunciar a todo por su causa.‬‬‬‬

2) Se adapta al nuevo tiempo

1 Samuel‬ ‭21:12-13‬ ‭NTV‬‬. Cuando David fue perseguido por Saúl, pasó de ser el yerno del Rey, a ser el enemigo público número uno. En su huida se tuvo que adaptar para sobrevivir a las nuevas circunstancias, pero confió en Dios y avanzó hacia delante. ¡Imagínense que hasta se hizo pasar por loco con tal de salvar su vida y cumplir su propósito! David no renunció, sino que se adaptó al nuevo tiempo y esperó en quien hizo la promesa. Nuestra capacidad para adaptarnos es directamente proporcional a nuestra capacidad de llegar al final de la carrera. ‬‬‬‬‬‬‬‬

Pablo predicó sin persecución, pero también tuvo que levantarse medio muerto después de ser apedreado para seguir dando a conocer el evangelio de Jesús. ¿Y nosotros no podremos adaptarnos a las circunstancias cambiantes? Hoy la adaptabilidad es una norma que debe ser cumplida para aquellos que quieran llegar al final de su vida habiendo cumplido su propósito.

3) No pierde el objetivo

‭‭Samuel‬ ‭5:1-5‬ ‭NTV‬‬. David esperó años el cumplimiento de la Palabra de Dios, que sería Rey de Israel. El cumplimiento de esa promesa no fue de la noche a la mañana, sino que llegó cuando él tenía 30 años, una cifra vinculada a la madurez.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

David podría haber perdido el objetivo en todos esos años. Él había recibido su llamado siendo un adolescente y vio con el correr de los años, que el cumplimiento de la promesa se dilataba. Pero no perdió el objetivo de vista. Mientras más nos mantengamos enfocados en medio de las circunstancias adversas, más cerca estaremos del cumplimiento de las promesas. No miremos a la izquierda ni a la derecha, tengamos fija nuestra mirada en El que nos fijó el objetivo, y sigamos avanzando.

Recordemos a Pedro, cuando Jesús apareció caminando en el agua y lo llamó a venir a Él. Pedro se terminó hundiendo porque la circunstancia (el temor que le provocó la tormenta) lo desenfocó de Jesús. Siempre que podamos permanecer con nuestros ojos fijos en Jesús, quien nos llamó; las circunstancias de nuestro entorno pasarán, pero nosotros avanzaremos.

4) Aprende de todo

David también se equivocó. Pero a diferencia de otros reyes que lo sucedieron, no permaneció en el error. 2 Samuel 11 cuenta cómo David tomó a una mujer casada, la embarazó, y luego mandó a matar a su esposo, un valiente soldado de su propio ejército, para quedarse con ella. Dios terminó enviando un profeta para confrontar a David, y él terminó reconociendo su error y humillándose (‭2 Samuel‬ ‭12:13‬ ‭NTV‬‬). Nunca más David volvió a cometer un error semejante.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

¿Cuál es nuestra actitud? ¿Aprendemos de todo? Ante una equivocación en nuestro caminar, no caigamos presos de la culpa y la condenación, más bien, tomemos nota y sigamos avanzando hacia delante. La vida es ensayo y error, pero jamás habrá tolerancia para los que viven repitiendo las mismas equivocaciones una y otra vez.

5) Agradece por todo

David aprendió a ser agradecido en todo tiempo. En una oportunidad, su hijo Absalón se rebeló contra él y terminó tomando su reino. Cuando se tuvo que ir de Jerusalén por la traición; un hombre llamado Simí de la familia del anterior rey, comenzó a insultarlo. Entonces los soldados de David quisieron encargarse de él, pero David no lo permitió (‭2 Samuel‬ ‭16:10-11‬ ‭NTV‬‬). David conocía a Dios y sabía que Él no le permitiría vivir nada que no estuviera dentro de sus propósitos. Dios sabe por qué nos pasa todo lo que nos pasa, pero nosotros determinamos la actitud que vamos a asumir ante cada circunstancia. David en su respuesta a los soldados pone el foco en su propia actitud, y en su confianza de que Dios sabe todas las cosas. ¡Vivamos con esta seguridad para avanzar hacia delante! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

¡Caminemos agradecidos! Tenemos propósito y debemos seguir avanzando. La seguridad de Dios cuida de nosotros y sabe por qué sucede lo negativo. Tengamos confianza plena en Él y avancemos hasta cumplir el propósito. No demos lugar a la queja, ni demos lugar al desánimo. El mismo que nos llamó nos va a sustentar con su mano de poder. Él es Dios a pesar de las circunstancias.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor David Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado