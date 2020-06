El gobernador Oscar Herrera Ahuad abordó la situación de los trabajadores de Salud aislados, el transporte de media distancia y las medidas económicas para mejorar el consumo

“Esto es extremadamente dinámico y con la determinación de ir teniendo seguridad y certeza vamos a focalizar las actividades como el transporte de media distancia que es tan solicitado”, afirmó esta mañana el gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre la salida paulatina del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio en Misiones.

Oscar Herrera Ahuad-FM Libertad

El mandatario reiteró que la flexibilización de las medidas se dará de manera progresiva, tal cual lo había adelantado, principalmente debido al contexto regional que es muy complejo y citó a Brasil y a las provincias vecinas. Misiones tiene características particulares; allí es donde nos paramos para poder ir diagramando diferentes actividades focalizadas como lo venimos haciendo hace mes y medio”, afirmó en la mañana de este domingo en diálogo con FM Libertad.

“En materia sanitaria con el resguardo y el cuidado, pero también en materia económica en la provincia. El tránsito internacional es incesante en materia humanitaria; pero Misiones también es una provincia que nutre mucho su economía con producción y terminación de artículos de otras provincias que tiene alto porcentaje de personas enfermas, como Chaco, Capital Federal o Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado, siempre dije que nosotros no dividiríamos en etapas; sino que seguiríamos trabajando con un orden binario, palabra que conjuga la seguridad en materia de trabajo, con la traducción de los resultados en materia sanitaria y epidemiológica”, precisó el Gobernador.

Consideró que “las etapas son esquemas encapsulados que en algún momento te hacen volver atrás en actividades que parecían seguras. Sería muy injusto hablar de una etapa 4 o etapa 5 y en algún momento la epidemiología exija bajar a una etapa 3”.

Aunque “se observa el paso a paso de la pandemia, también se mira cómo va resolviendo la Provincia la aparición de los casos. Si ya tenemos 26 personas recuperadas y otras tantas externadas, el sistema sanitario nos está dando un respiro para poder continuar con nuestra línea”, afirmó.

Nuevos contagios en Misiones

Respecto de los casos reportados en los últimos días en la provincia, el mandatario provincial afirmó “el virus circula en el mundo; al ser una pandemia aparece en países, en regiones donde no se tenía pensado que podía aparecer. El estatus comunitario o no son estatus epidemiológicos; no debe ser motivo de preocupación. Esto no tiene absolutamente nada que ver de cambiar la conducta de la gente; si nosotros tenemos cien, veinte o dos casos, los medidas de cuidado son exactamente los mismos. Tienen que mantenerse aún en los lugares donde no hay un solo caso”, reiteró.

En cuanto al nivel de contagios o no del personal sanitario del hospital central de Posadas que debió ser aislado en la semana, el gobernador Herrera Ahuad sostuvo que “se tomó con muchísima responsabilidad lo del personal de salud, porque así como las fuerzas de seguridad u otros casos, no solo tiene el contacto diario por su trabajo, sino que son personas que viven en una sociedad organizada, están en una institución pública, pero también tienen una vida social. Se dio en el mundo que la población con mayor riesgo de infectarse está en el área sanitaria, y por eso los sistemas sanitarios asumen con estricta responsabilidad los tiempos que estamos viviendo. También tenemos que entender que el virus no está adentro sino que puede venir de afuera, de la vida social”.

Destacó además el profesionalismo de los agentes sanitarios misioneros, tanto desde el sector público como del privado. Y en ese sentido, reiteró que “un aislamiento en determinado lugar nos debe llevar a la tranquilidad no a la inquietud. Ante algún caso que sugiera que pudiera alguna enfermedad, lo primero que se hace es tomar las medidas de protección y cuidado. En el hospital se tomaron las medidas que corresponden”.

“Se sabía que había un caso de un profesional y se tomaron las medidas preventivas y eso hizo que se tomaran los estudios que dieron negativos, ahora van a volver de manera paulatina al trabajo. Es una medida de precaución que se tomó con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Alarma porque es en el sistema sanitario, pero debe dar tranquilidad porque se tomó con mucha responsabilidad porque quienes la tomaron y quienes la aceptaron”.

Renovación y ampliación de Programas Ahora

“Estamos poniendo todo desde la Provincia en cuanto a las responsabilidades que nos compete del manejo de los fondos; pero de la decisión política de hacia adónde podemos ir para que los misioneros pueda tener el menor castigo de la pandemia; pero también tenga la protección y el cuidado de su Gobierno”, dijo Herrera Ahuad sobre las medidas de ampliación y renovación de los Programas económicos que Misiones lleva adelante desde hace algunos años para promover el consumo y que se engloban dentro de los denominados “Ahora” en sus diferentes versiones.

El mandatario explicó que son “medidas para mejorar el consumo y que haya mayor circulación monetaria y que los comercios que fueron muy castigados en esta etapa, sino también para aliviar el bolsillo de la gente”.

Convenios con Nación

Confirmó que Misiones firmó convenio por más de 10 mil millones de pesos el Gobierno nacional para llevar adelante diferentes obras y “hay un pedido concreto porque la Provincia ya tiene programas y proyectos en ejecución con fondos provinciales, de cerca de 15 mil millones de pesos destinadas a obras de infraestructura habitacional, importantes para dar respuestas a los misioneros”.

ZF